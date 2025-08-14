دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي من أولى الجهات الوطنية التي عملت على مأسسة العمل التطوعي بين موظفيها وفق أعلى المعايير العالمية. وتتبنى الهيئة استراتيجيات واضحة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، مستندة على مرتكزات وثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات لترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي والمسؤولية المشتركة المتجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل، لتمكين موظفيها وأفراد المجتمع من إحداث أثر إيجابي مستدام وبناء مجتمع متماسك ومزدهر، يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلعاته وصون هويته وقيمه.

وانسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2024 وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 249,843 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.51% خلال العام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت الهيئة 21 مبادرة مجتمعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل وجودة الحياة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33. ونحرص على المحافظة على مكانتنا بوصفنا واحدة من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات وإمارة دبي. وتتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن منظومة متكاملة تشمل وضع الخطط وإطلاق المبادرات والتطبيق والتقييم في إطار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) بما يضمن استدامة النتائج. ونلتزم بتحديث استراتيجية سعادة المجتمع والمسؤولية المجتمعية المؤسسية، بناءً على دراسة الاحتياجات الفعلية للمعنيين والمجتمع. وفي عام المجتمع، نواصل توفير فرص جديدة للتفاعل المجتمعي وترسيخ قيم التلاحم والتعاون، بما يعكس روح دبي وهويتها الفريدة ونسيجها الاجتماعي والثقافي الغني."

دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي

في عام 2019، أطلقت الهيئة بالتعاون مع جامعة أميتي في دبي دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي بهدف صقل قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية. وحصل 80 موظفاً وموظفة على "دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي".

برنامج "أتطوع"

تتيح الهيئة من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي "أتطوع" لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي. وقد استفاد من البرنامج 1,082 موظفاً خلال العام 2024.

برنامج تدريبي لأبناء الموظفين

يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي التدريبي إلى استقطاب أبناء الموظفين للتطوع في البرامج والمشاريع المجتمعية التي تنظمها الهيئة لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة. وقد استقطب البرنامج منذ إطلاقه عام 2017 وحتى نهاية عام 2024 قرابة 96 متطوعاً وبلغ عدد الساعات التطوعية 3,988 ساعة.

-انتهى-

#بياناتحكومية