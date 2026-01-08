البانوراما الساحرة من المقاصد السياحية في أبوظبي مادة خصبة للشركات الناشئة للتنافس في جذب الزوار

سعود الدرمكي مؤسس شركة بريمير للسفر والسياحة في أبوظبي أول رائد أعمال إماراتي يروج للسياحة المستدامة

"بريمير" تستخدم وسائل التواصل الحديثة للترويج السياحي والتعريف بالموروث الشعبي والتراث العريق للدولة

شركة "ميرال" تنشئ عدداً من المرافق الترفيهية تقدم تجارب رائدة عالمياً رشحتها لتحطيم الأرقام القياسية

المنشآت الفندقية في أبوظبي تستقطب 4.4 مليون نزيل خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو 2.9% وارتفاع الإيرادات 18.2% إلى 5.85 مليار درهم

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: رسخت إمارة أبوظبي مكانتها وجهة سياحية وثقافية عالمية رائدة، حيث تحتضن على امتداد مساحتها المترامية مجموعة واسعة من المعالم التاريخية والثقافية، والمقاصد الطبيعية التي تضم طيفاً ساحراً من الحدائق والواحات الخضراء والجبال الشاهقة والصحارى والجزر والشواطئ الخلابة وغابات الغاف، كما تحتضن أبرز المتاحف العالمية ومؤسَّسات الفنون المعاصرة، جنباً إلى جنب مع الحصون القديمة والمواقع الأثرية، التي تم تسجيل بعضها ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى الوجهات الرياضية والترفيهية، والعديد من الفنادق والمطاعم التي ترسم مشهداً غنياً لفنون الطهي، ما يجعلها وجهة عالمية مفضلة لعشاق السفر وهواة الثقافة.

كما تعد الإمارة الخيار الأمثل لعقد المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية والمعارض التجارية والأحداث الرياضية الكبرى. حيث تستضيف المدينة سنوياً سباق جائزة أبوظبي الكبرى في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، وبطولة أبوظبي للغولف، ومهرجان أبوظبي للأغذية، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأسبوع أبوظبي للاستدامة وغيرها الكثير.

وقد وجد روّاد الأعمال في هذه البانوراما الساحرة من المقاصد السياحية مادة خصبة للتنافس في جذب السياح والزوار إلى الإمارة عبر مشاريع سياحية رائدة تعرّف بهذه الوجهات وتقدمها في صورة ناصعة تليق بماضي وحاضر ومستقبل الإمارة، ولذلك يوفر المشهد السياحي الديناميكي في أبوظبي فرصاً ذهبية للمستثمرين عبر العديد من المبادرات التي تسلط الضوء على الإمارة كوجهة سياحية عالمية.

وتشكل النسخة السادسة من حملة "أجمل شتاء في العالم" التي انطلقت هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، محطةً نوعية للتعريف بالمبادرات الداعمة لقطاع السياحة الداخلية وتعزيز مكانة الدولة كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

بريمير للسفر والسياحة

برزت في أبوظبي العديد من الشركات السياحية المحلية والعالمية التي تعمل ضمن استراتيجية تعزيز السياحة في الإمارة، وإحدى هذه الشركات هي شركة بريمير للسفر والسياحة التي انطلقت في أبوظبي قبل عقد من الزمن، وأسسها الشاب الإماراتي سعود محمد سلطان الدرمكي، الذي يعد أول رائد أعمال إماراتي يروج للسياحة المستدامة، والفائز بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب عام 2019 على مستوى الشرق الأوسط من المركز الإعلامي السياحي.

تبنى الدرمكي مبدأ السياحة المستدامة بوصفها السياحة المعنية بالجوانب البيئية، والاقتصادية، والثقافية، وتطوير الوسائل الحديثة للترويج السياحي، مترجماً حبه للموروث الشعبي والتراث العريق للدولة، عبر إنشاء هذه المؤسسة التي تُعنى بسوق السفر والسياحة، وتستهدف الاستفادة من المقومات السياحية للدولة.

وقام الدرمكي بتطوير مشروعه من خلال طرح أحدث الوسائل والخدمات والأفكار عبر مجموعة من الباقات المتنوعة لخدمة السياحة في الدولة على وجه العموم، وأبوظبي على وجه الخصوص من خلال إبراز هذه الأفكار والعمل بالتركيز على جانب السياحة المستدامة، بالاهتمام بالسياحة التراثية وسياحة الأعمال والحوافز وغيرها، وليظهر أدق جوانب الجمال في هذه الوجهات السياحية التي تحتضنها أبوظبي.

حظي المشروع بدعم من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع مادياً ومعنوياً، وسعى منذ انطلاقه إلى توقيع اتفاقيات وصفقات مع شركاء استراتيجيين في مجال عمله الاستثماري، منها شركات أجنبية وأخرى محلية ممثلة في عدة جهات منها خطوط الطيران العام والخاص، بالإضافة لخطوط طيران أجنبية، وفنادق محلية وعالمية. وقدم الدرمكي خبرته في مجال السياحة لطلاب الجامعات والكليات، وقدّم خططاً لتدريب وتأهيل الطلاب عبر دورات تلخص العمل في قطاع السياحة وتكسب الطلاب مهارات التعامل في هذا المجال الثري بالمهارات، رغبة في تقديم الدعم والعون لشباب الإمارات المقبلين على العمل في قطاع السياحة ومدهم بالخبرات التي من شأنها أن تسهل عليهم العمل مستقبلاً.

ميرال

ومن الشركات العريقة في قطاع السياحة في أبوظبي شركة ميرال التي تأسست في مايو 2011، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها حالياً معالي محمد خليفة المبارك، وتلتزم بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مشاريعها التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع السياحة، وتلعب منذ تأسيسها دوراً مهماً في النمو السريع لقطاع الترفيه والسياحة في أبوظبي، عبر تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في تنمية اقتصاد مستدام، ومتنوع، ومتكامل عالمياً في أبوظبي على المدى الطويل.

تعمل "ميرال" على توحيد المجتمعات والثقافات والأشخاص والأماكن والعائلات والأصدقاء من خلال وجهات وتجارب مشهورة عالمياً في جميع أنحاء أبوظبي، وقد بنت عدداً من أبرز المرافق الترفيهية في الإمارات وقدمت تجارب هي الأولى من نوعها في العالم وساهمت في تحطيم الأرقام القياسية.

وفي 2022 أعلنت "ميرال" عن مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم تنتشر في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، كما تتولى ميرال اليوم تصميم وبناء وتطوير وتشغيل وإدارة مجموعة من الوجهات والتجارب الغامرة التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في الإمارة، كما وفرت ثلاثة آلاف فرصة عمل في قطاع الترفيه والسياحة.

تعمل تحت مظلة "ميرال" ثلاث شركات فرعية تابعة لها وهي: "ميرال دستينيشنز"، و"ميرال إكسبيرينسز"، و"ياس لإدارة الأصول". وتتولى "ميرال إكسبيرينسز" تشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز، بينما تقدم "ميرال دستينيشنز" العديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وتتولى "ياس لإدارة الأصول" تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس.

و2024 أطلقت "ميرال" استراتيجيتها الشاملة للاستدامة، التي تمثِّل خطوة رئيسية في التزامها بالتميُّز في المجالين البيئي والاجتماعي، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق هدفها الطموح بوضع معيار إقليمي جديد لتجارب الترفيه والسياحة المستدامة بحلول عام 2030.

وتركِّز الاستراتيجية على تقليل البصمة البيئية، وتشجيع ممارسات السياحة المستدامة في أبوظبي، وتوفير تجارب ترفيهية تعليمية وهادفة. وتعكس التزام الشركة بتطوير معالمها السياحية لتصبح نماذج يُحتذى بها في الممارسات المستدامة في المنطقة.

وفي أكتوبر 2025 أعلنت "ميرال" عن تسجيل كل من جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، وجزيرة السعديات، الوجهة المميزة ذات الشواطئ الخلابة والفنادق الفاخرة والمؤسسات الثقافية المرموقة، أرقاماً قياسية في عدد الزيارات خلال موسم الصيف. وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكانتهما كخيارَين رئيسيَين للعائلات والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث حقَّقت جزيرة ياس زيادة في عدد الزيارات بنسبة 15%، وشهدت جزيرة السعديات زيادة بنسبة 14% في عدد زيارات تجاربها الثقافية والفندقية خلال الصيف.

إقبال سياحي

وتتساند الجهات العاملة بقطاع السياحة سواء الحكومية أو الخاصة لزيادة استقطاب الزوار إلى إمارة أبوظبي، حيث استقطبت المنشآت الفندقية في الإمارة 4.4 مليون نزيل خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 18.2% لتصل إلى 5.85 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد نجاح قطاع السياحة في الإمارة في تحقيق مستهدفاته، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178,000 وظيفة جديدة في القطاع، وزيادة السعة الفندقية إلى 50,000 غرفة، إلى جانب رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.

