القاهرة -مصر: في خطوة رائدة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة، أعلنت رايز أب عن إطلاق أول قمة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمصر، والمقرر عقدها في 4 فبراير المقبل في "كايرو بيزنس بارك" – الوجهة الرائدة لريادة الأعمال والثقافة والفنون والابتكار في شرق القاهرة. تأتي القمة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "مصر إيطاليا العقارية" لتعكس التزام الطرفين بدعم الابتكار التكنولوجي وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

تهدف القمة من خلال مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والخطابات التي يقدمها أبرز الخبراء في مختلف المجالات إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتحديات في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة، مما يسهم في دعم مكانة مصر كمركز رائد للابتكار في الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما توفر القمة منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تشكيل مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات المختلفة، خاصة في قطاع العقارات الذي يشهد تحولًا رقميًا كبيرًا.

تجمع قمة رايز أب للذكاء الاصطناعي نخبةً من الخبراء ومبتكري الذكاء الاصطناعي الإقليميين والدوليين، ومستثمري التكنولوجيا، وقادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشهد القمة أنماطا مختلفة من الفعاليات تشمل عروض توضيحية ومناظرات ومعارض للشركات الناشئة وجلسات نقاش وورش عمل تخصصية وتجارب عملية لاستكشاف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بحضور خبراء من شركات عالمية كبرى بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت وأورانج، مما يعكس الأهمية الفائقة التي توليها شركات التكنولوجيا لهذا الحدث.

على هامش القمة، صرح عبدالحميد شرارة - المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب - قائلاً: "قمة رايز أب الأولى للذكاء الاصطناعي هي أكثر من مجرد حدث، إنها دعوة للعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا، وتمثل نقطة فارقة في منظومة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال شراكتنا مع شركة مصر إيطاليا العقارية في كايرو بيزنس بارك، نعمل على إنشاء منصة فريدة تجمع بين الخبراء والمبتكرين والمستثمرين لتشكيل مستقبل الابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة." وأضاف: "نسعى إلى تسريع الابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي، وتمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. كما نلتزم بتقديم فعاليات مخصصة للقطاعات المختلفة، بما يتناسب مع التحديات والفرص التي تواجهها الصناعات، مما يعزز التعاون والابتكار."

وقال كريم العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية: "نحن فخورون باستضافة أول قمة للذكاء الاصطناعي في مصر – قمة رايز أب للذكاء الاصطناعي ، وهي خطوة تعكس التزامنا بدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال كايرو بيزنيس بارك كمنصة لريادة الأعمال والثقافة والفنون والابتكار في شرق القاهرة. في مصر ايطاليا العقارية، نؤمن بأهمية تبني الذكاء الاصطناعي فهو أمر ضروري للنمو في جميع الصناعات؛ وإن شراكتنا الإستراتيجية مع رايز أب تدعم رؤيتنا نحو احداث تغيير مؤثر ومستدام في القطاع العقاري."

تمثل قمة رايز أب للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا في المنطقة، إذ تندرج القمة ضمن سلسلة من الفعاليات الصناعية المتخصصة التي تشتهر بها رايز أب، وتُركز القمة على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في قطاع العقارات والصناعات المغذية له، واستكشاف حلول مبتكرة تواكب تطلعات عملاء القطاع المتطورة وتلبي طموحاتهم وتُعزز من كفاءة واستدامة السوق العقاري المصري كأحد القطاعات الواعدة المؤثرة في الاقتصاد المصري. من خلال هذه القمة، سيتم تحديد التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع الواعد، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. كما ستعمل القمة على توفير فرص تدريب وتطوير الكوادر العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

نبذه عن رايز اب:

تعد رايز أب منصة عالمية لربط الشركات الناشئة بأهم الموارد التي تحتاجها تلك الشركات.

تعمل رايز أب في كل من إفريقيا ومنطقة الخليج وأوروبا، لتهيئة بيئات تشجع جميع الأطراف في منظومة ريادة الأعمال على تبادل الموارد السبعة الأساسية التي تحتاجها أي شركة ناشئة للنمو هي: المعرفة والموهبة ولتمويل وخطة التسويق والإعلام والأدوات والإلهام.

تحقق رايز أب ذلك من خلال مجموعة من الحلول الرقمية والفعاليات، أبرزها قمة رايز أب، التي تعد أكبر حدث لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن شركة مصر ايطاليا العقارية

تعتبر مصر إيطاليا العقارية من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصري على مدار سنوات طويلة، إذ تشتهر بتقديم مشروعات بارزة للعقارات السكنية والتجارية والساحلية في جميع أنحاء مصر، كما تمتلك الشركة محفظة من الأراضي الشاسعة من خلال 11 مشروعًا سكنيًا و9 مشروعات تجارية و5فنادق فاخرة. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة 7.1 مليون متر مربع وتشمل المشروعات الرائدة لمصر إيطاليا كل من البوسكو، ولانوفا فيستا، وجاردن8، وكايرو بزنيس بارك في القاهرة الجديدة، وكاى السخنة، ومشروع سولاري رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

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