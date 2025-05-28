رأس الخيمة: تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تمكين مجتمعها الديناميكي من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تعليمية مستهدفة تُعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأعمال. وفي أحدث جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "إتقان الإدارة المالية: استراتيجيات ذكية للمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والتي أُقيمت في مركز كومباس للأعمال، اجتمع أصحاب الأعمال وصناع القرار المالي لتبادل رؤى عملية حول تعزيز الأسس المالية لشركاتهم.

وتناولت الندوة مواضيع مالية على درجة عالية من الأهمية غالباً ما تغفل عنها الشركات النامية مثل وضع ميزانيات واقعية وتحليل المؤشرات الأساسية وتعزيز مرونة التدفقات النقدية وتقليل التكاليف دون التأثير على الأداء. وشارك الحضور في نقاشات تفاعلية قادها خبراء جرى فيها تبسيط مفاهيم مالية معقدة وتحويلها إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

وتم تزويد المشاركين في الندوة بأدوات ملموسة تساعدهم على تحسين الإنفاق ووسائل توافق الميزانيات مع التغيرات التي تطرأ على السوق وبناء توقعات تستند على البيانات عوضاً عن الافتراضات. كما شددت الورشة على أهمية التوجيه المهني والتخطيط المالي المرن في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وأدار الجلسة كل من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قسم المالية براكز وريم أبو شامة، استشاري ضرائب خبير، حيث استعرضتا مدى التزام راكز المستمر بدعم مجتمع أعمالها في كل خطوة من رحلة أعضائه بدايةً من مرحلة التأسيس ووصولاً إلى توفير فرص متواصلة للتعلم والنمو.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "بالنسبة لأي شركة صغيرة أو متوسطة، فإن الثقافة المالية ليست مجرد مهارة، بل ميزة استراتيجية. في راكز، نواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يصل إلى 63.5% من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، وتمثل الجزء الأكبر من مجتمع أعمالنا الذي يضم أكثر من 30,000 شركة. ومع التوقعات بوصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا النمو من خلال بناء منظومة متكاملة تتجاوز مرحلة التأسيس، وتوفر ندوات يقودها الخبراء، وورش عمل تطبيقية، وفعاليات تواصل تتيح لرواد الأعمال تبادل المعرفة وإيجاد حلول عملية للنمو والتوسع. تتوافق جهودنا بشكل مباشر مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى."

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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