رأس الخيمة، اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) سلسلة من اللقاءات والفعاليات التجارية الناجحة في كل من ألمانيا وفنلندا. وهدفت هذه الجولات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات جديدة، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة للشركات الأوروبية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

وتصدّر برنامج الجولة فعاليات "ملتقى أعمال صباحي" أقيم في غرف التجارة والصناعة الألمانية في مدينة دوسلدورف، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دوسلدورف والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. وضم الحدث ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا، ونخبة من قادة الأعمال، وممثلي القطاعات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة فرص النمو في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، واستكشاف المزايا التنافسية لتأسيس وتوسيع العمليات في دولة الإمارات.

وركزت اللقاءات على عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التشريعات المنظمة للأعمال في دولة الإمارات، والتصنيع المتقدم، والتقنيات الصناعية، والاستدامة، والخدمات اللوجستية، والابتكار. كما سلطت الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي يتمتع بترابط دولي واسع، والدور المتنامي لإمارة رأس الخيمة كوجهة مفضلة للشركات الباحثة عن التنافسية والمرونة التشغيلية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتُعد ألمانيا من أبرز الأسواق الاستثمارية ضمن مجتمع أعمال راكز، حيث تحتضن راكز أكثر من 1,100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، والأثاث، والمعدات الصناعية، وحلول البناء، والإلكترونيات، والخدمات المتخصصة.

وفي إطار جولتها الأوروبية، زار وفد راكز جمهورية فنلندا، حيث التقى في هلسنكي بسعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكل من فنلندا وإستونيا. وخلال الزيارة، شارك الوفد في فعالية الشراكة والأعمال "Match & Grow" بمدينة لاهتي، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة التطوير الإقليمي "لاديك". وجمعت الفعالية شركات فنلندية وشركاء من مختلف القطاعات الاقتصادية لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسع الدولي والتعاون المشترك، كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع خبراء راكز والتعرف على الفرص التي توفرها رأس الخيمة للشركات الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.

وتميزت الفعاليات في كلا البلدين بمشاركة مستثمرين بارزين من قادة الأعمال الحاليين في راكز، والذين شاركوا تجاربهم العملية حول ممارسة الأعمال في دولة الإمارات انطلاقاً من رأس الخيمة. ففي ألمانيا، تحدث هارالد هوتوب، الرئيس التنفيذي لشركة "كلودي"، إحدى الشركات الألمانية الرائدة في تصنيع مستلزمات المطابخ والأدوات الصحية، عن تجربة شركته الناجحة في إدارة عملياتها من رأس الخيمة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة عالية. وفي فنلندا، سلط توبي بانانين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيكو"، الضوء على رحلة نمو شركته في دولة الإمارات، والفرص الواعدة التي يواصل السوق تقديمها للمصنعين الدوليين والشركات الصناعية. وتُعد هاتان الشركتان نموذجاً للعديد من الشركات الأوروبية التي اتخذت من راكز مقراً رئيسياً لعملياتها الإقليمية.

وفي تعليقه على هذه الجولة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تواصل أوروبا تصدرها كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية لإمارة رأس الخيمة، وتأتي لقاءاتنا في ألمانيا وفنلندا لتؤكد التزامنا الراسخ ببناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال على الجانبين. وتظل ألمانيا، على وجه الخصوص، واحدة من أكثر أسواق المستثمرين رسوخاً لدينا؛ إذ نشهد اهتماماً مستمراً وقوياً من الشركات الأوروبية الساعية للاستفادة من بيئتنا التنافسية والمترابطة والمستقبلية لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نعمل على تعزيز الجسور بين مجتمعات الأعمال لدينا وفتح مسارات جديدة للاستثمار، والابتكار، والنمو المستدام."

وتندرج هذه الجولة ضمن جهود راكز المتواصلة لتعزيز حضورها الدولي والتواصل مع الأسواق الاستثمارية الرئيسية حول العالم، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وترسيخ الشراكات العالمية، ودعم الشركات الطامحة إلى التوسع والنمو عبر منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

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