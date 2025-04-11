رأس الخيمة: تصدّرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسية لحفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال البريطاني، حيث يشكل المواطنون البريطانيون أكثر من 30% من الأعضاء الجدد في غرفة التجارة البريطانية في دبي خلال العام الماضي، بعد انتقالهم إلى الإمارات بهدف توسيع أعمالهم.

وتعكس رعاية راكز لهذا الحدث التزامها المتواصل بالتوسع الدولي، لا سيما في السوق البريطانية، وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات البريطانية. كما يعزز الحدث الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين راكز وغرفة التجارة البريطانية في دبي في العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم دخول الشركات البريطانية إلى سوق رأس الخيمة وتقديم التسهيلات اللازمة لنمو أعمالها.

وفي هذا السياق، صرّحت كايتي هولمز، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي: "تُعد راكز شريكاً فاعلاً للغرفة منذ عام 2016، ومع تزايد اهتمام أعضائنا بإمكانات رأس الخيمة، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم الموجه للشركات البريطانية التي تتوسع في الإمارة. ونحن سعداء بأن نواصل هذا التعاون من خلال هذا الحدث المهم في لندن، بالشراكة مع راكز، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات."

من جهته، أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على أهمية العلاقة المتنامية بين البلدين، وقال: "تشهد علاقاتنا مع المملكة المتحدة نمواً مستمراً في مختلف المجالات، من التجارة والابتكار إلى الاستدامة. وتُعد رأس الخيمة اليوم وجهة جاذبة للشركات البريطانية بفضل موقعها الإستراتيجي، وبيئتها الاستثمارية الداعمة، والبنية التحتية المتطورة. ونحن في راكز نفخر بدعم أكثر من 2200 شركة بريطانية، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية." وأضاف جلاد: "مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مثالية لتعزيز الحوار وبناء علاقات مثمرة تفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك."

وتواصل راكز، من خلال مشاركتها الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تنظمها غرفة التجارة البريطانية في المملكة المتحدة، ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في مسيرة توسع الأعمال الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود. وتضم المنطقة الاقتصادية نخبة من الشركات البريطانية البارزة من مختلف القطاعات، مثل شاي أحمد الرائدة في إنتاج الشاي، وإيه تو سي الرائدة في إعادة تصنيع أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، وسبيشال كومبوسايت المتخصصة في تصنيع معدات التدريب على الطيران، إلى جانب شركات صناعية أخرى مثل مانشستر بيبر باجز، وجيه آر إل للتصنيع. ومن خلال بناء روابط فعّالة وتسليط الضوء على المزايا التنافسية لممارسة الأعمال في إمارة رأس الخيمة عبر هذه المنصات الدولية، تواصل راكز استقطاب المزيد من الشركات البريطانية، بما يمهّد الطريق لمزيد من فرص التعاون الاقتصادي وتحقيق النجاح المشترك.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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