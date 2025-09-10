رأس الخيمة: اختتم وفد رفيع المستوى من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي للمجموعة جولة استراتيجية ناجحة شملت أربع مدن صينية رئيسية وهي شينزين ونينغشيا وشيامن وهانغتشو، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين.

وخلال الجولة، عقدت قيادة راكز سلسلة اجتماعات مع نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات صناعية استراتيجية، شملت المركبات الكهربائية الذكية، وتصنيع الأثاث المتخصص، والطائرات بدون طيار المخصصة للاستخدامات التجارية، ومواد وتقنيات البناء الحديثة، وحلول التغليف المتقدمة، والصناعات التحويلية عالية القيمة. كما أجرى الوفد مباحثات معمقة مع مسؤولين من حكومة لونغهوا – شينزن، واتحاد رجال الأعمال الإماراتيين في مقاطعة قوانغدونغ، ومجموعة الصين الوطنية لمواد البناء، ركّزت على تعزيز التكامل الصناعي، واستكشاف فرص شراكات تجارية مستدامة، وتوسيع قنوات التعاون بين الجانبين.

وشاركت راكز بفعالية في الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية في نينغشيا، حيث ألقى جلاد كلمة رئيسية خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودولة الإمارات، تناول فيها أوجه التكامل الاستراتيجي بين الجانبين، وركّز على التحول النوعي الذي شهدته المناطق الحرة الإماراتية، وفي مقدمتها راكز، من منصات تقليدية إلى منظومات اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات العالمية وتسرّع من وتيرة التوسع الدولي للشركات.

وفي هذا السياق، قال جلاّد: "مثّلت زيارتنا إلى الصين فرصة قيّمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع عن قرب على حجم الابتكار والطموح الذي يقود نمو القطاع الصناعي الصيني. وقد استعرضنا خلال الجولة أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، وناقشنا فرص تعاون ذات تأثير عالٍ في عدد من المدن والمناطق الصناعية المتقدمة. وتعكس هذه اللقاءات التزامنا الراسخ ببناء جسور اقتصادية طويلة الأمد بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية الصين الشعبية. ونحن في راكز نفخر بدورنا كشريك استراتيجي موثوق للشركات الصينية الطامحة إلى التوسع دولياً، بفضل ما نوفره من بنية تحتية متطورة وخدمات مرنة وموقع استراتيجي يربطها بأسواق الشرق الأوسط وخارجه."

وفي إطار التفاعل مع الفعاليات الاقتصادية الكبرى في الصين، شارك أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري براكز في منتدى التعاون الدولي لطريق الحرير البحري، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، حيث استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة، والمزايا التنافسية التي تتيحها راكز للمستثمرين الدوليين. كما نظمت راكز ندوة أعمال مشتركة مع دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، شهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها تسليط الضوء على منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها راكز لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الجولة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كشريك تجاري أول للصين في المنطقة العربية، حيث تمر أكثر من 60% من الصادرات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موانئ الدولة، لتصل إلى أكثر من 400 مدينة حول العالم. وتلعب إمارة رأس الخيمة، من خلال راكز، دوراً محورياً في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز الحضور الصيني في أسواق المنطقة.

وفي مؤشر على عمق الشراكة الاقتصادية، تحتضن راكز اليوم أكثر من 300 شركة صينية مزدهرة، تنشط في قطاعات متعددة تشمل أنظمة الإضاءة بتقنية LED، والتغليف وإعادة التدوير والهندسة وصناعات الأغذية والمشروبات والتصنيع الذكي. ومع مجتمع أعمال يضم ما يزيد على 35 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 50 قطاعاً، تواصل راكز تقديم بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد وحلول دعم متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

وترتبط راكز بشراكات استراتيجية مع ثمانية أقاليم صينية رئيسية، من بينها تيانجين، وشينزن (لونغهوا)، وونتشو، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات التبادل الاقتصادي. وخلال الاجتماع الذي عُقد مع حكومة لونغهوا ضمن الجولة الأخيرة، جرى استعراض نتائج التعاون المشترك خلال العام الماضي، والإشادة بالتقدم المحرز على صعيد المشاريع والمبادرات الثنائية. كما اتفق الجانبان على ترسيخ العلاقة عبر إنشاء آلية تواصل مؤسسية طويلة الأمد، تهدف إلى ضمان استمرارية التنسيق وتعزيز تنفيذ المبادرات المستقبلية.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

