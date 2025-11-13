بالشراكة الاستراتيجيّة مع مجلس أبوظبي للشباب وغرفة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات : ليعزّز حضوره المتنامي كأهم حدث وطني على أجندة الفعاليات الاقتصاديّة والمجتمعيّة، ويترسّخ كالمحطة الأبرز ضمن فعاليات "عام المجتمع 2025"، يعود معرض توظيف × زاهب في نسخته الجديدة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، فاتحاً أبوابه أمام آلاف الشباب الإماراتيين الطموحين لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العمليّة، واستكشاف فرص توظيف واعدة، وبناء جسور مباشرة للتواصل مع قادة التوظيف وصنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

"زاهب"… جاهزيّة للمستقبل

منذ انطلاقه في عام 2006، تطوّر "توظيف × زاهب" ليصبح المنصّة الإماراتيّة الرائدة في تمكين الكوادر الوطنيّة. وتأتي نسخة هذا العام بصيغة متجدّدة وأكثر تأثيراً، تهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي -من الطلبة والخريجين الجدد إلى المهنيين الطموحين- بالمهارات والأدوات اللاّزمة للنجاح في سوق عملٍ متغيّر وديناميكي.

ومن خلال مجموعة من البرامج المتخصّصة، وورش العمل التفاعليّة، وجلسات الإرشاد الفردي، يجسّد الحدث جوهر مفهوم "زاهب" - الكلمة الإماراتيّة التي تعبّر عن الجاهزيّة والاستعداد والثقة للمستقبل.

ركائز المعرض

يرتكز توظيف × زاهب 2025 على ثلاث ركائز محوريّة:

نصائح عمليّة: لإرشاد الشباب نحو قرارات مهنيّة واثقة .

لإرشاد الشباب نحو قرارات مهنيّة واثقة حوارات واقعيّة: مع قادة القطاعات والخبراء وأصحاب القرار .

مع قادة القطاعات والخبراء وأصحاب القرار تعلّم تطبيقي : من خلال ورش العمل، العيادات المهنيّة .

برنامج متكامل للتمكين

يتضمّن البرنامج فعاليات متخصّصة تواكب تطلعات الشباب، منها:

عيادات متقدّمة للسيرة الذاتيّة والمقابلات الوظيفيّة .

جلسات إرشاد فرديّة مع خبراء الموارد البشريّة .

ورش عمل لمهارات المستقبل في مجالات التحوّل الرقمي، الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي .

فرص مباشرة للتواصل مع مسؤولي التوظيف وبناء شبكة علاقات مهنيّة مؤثرة .

رعاية ودعم وطني

بظل الشراكة الاستراتيجيّة مع مجلس أبوظبي للشباب وغرفة أبوظبي، يواصل "توظيف × زاهب 2025" ترسيخ مكانته كمنصّة وطنيّة تنسجم مع رؤية الإمارات 2031. وانسجاماً مع "عام المجتمع 2025"، يأتي هذا الحدث ليحوّل الرؤية إلى فعل حقيقي، من خلال تمكين الشباب من بناء مسارات مهنيّة واثقة، وتعزيز دورهم في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للدولة.

تصريح بي دبليو سي الشرق الأوسط

وقال خالد بن بريك، الشريك في الخدمات الاستشاريّة والمسؤول عن برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: نفتخر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بشراكتنا الاستراتيجيّة المستمرّة مع معرض توظيف × زاهب، حيث نواصل تعزيز التزامنا بدولة الإمارات، من خلال المشاركة الفاعلة في معارض التوظيف المحليّة والدوليّة، انطلاقاً من رؤيتنا لأن نكون شركة القطاع الخاص المفضّلة للمواطنين والكوادر الوطنيّة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "مع انضمام ما يزيد على 250 مواطناً إماراتيّاً إلى فريق عملنا اليوم، نواصل الاستثمار في تنمية الكفاءات الإماراتيّة من خلال برنامجنا الوطني، الذي يشكّل ركيزة أساسيّة في استراتيجيتنا ويُعتبر محرّكاً رئيسيّاً لتمكين الجيل القادم من قادة الأعمال الإماراتيين".

تصريح مصرف أبوظبي الإسلامي

قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشريّة في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيسة مجلس إدارة شركة كوادر: "بصفتنا راعياً بلاتينيّاً لفعاليّة توظيف × زاهب 2025، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التأكيد على التزامه الراسخ بدعم التوطين وتمكين الكوادر الوطنيّة. ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مسارها نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، يحرص المصرف على توفير مسارات مهنيّة فعّالة للإماراتيين في مختلف مجالات القطاع المالي. وتُعتبر هذه الفعاليّة منصّة استراتيجيّة للتواصل مع الكفاءات المتميّزة، واستقطاب الكوادر المناسبة لشَغل الوظائف الحيويّة، ودعم مستهدفات التوطين لدى ’مصرف الإمارات المركزي‘ من خلال توفير فرص عمل شاملة تُسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنيّة".

تصريح المنظمين

وقد صرّح فادي حرب، مدير الفعاليات في شركة "إنفورما الشرق الأوسط"، المُنظمة لـ"توظيفx زاهب": "لم يعد معرض توظيف × زاهب مجرّد حدث توظيف تقليدي، بل تحوّل إلى مساحة شاملة للشباب الإماراتي ليكونوا ’زاهبين‘ للمستقبل، مجهّزين بالمهارات والخبرات التي تؤهّلهم للريادة في اقتصاد الإمارات المتنوّع والمستدام".

بهذه الروح المتجدّدة، يشكّل توظيف × زاهب 2025 مساحةً تُلهم الشباب وتُحفّز المؤسّسات، لتكون نقطة انطلاق لعلاقات وشراكات تمتد أبعد من أيّام المعرض، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وبناء مسارات مهنيّة أكثر تأثيراً وابتكاراً.

