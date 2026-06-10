رأس الخيمة : أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.

وتم توقيع الاتفاقية رسمياً في مركز كومباس للأعمال، من قبل كلٍ من شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، وياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والحكومي في راكز. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم الشركات المبتكرة عبر تسهيل وصولها إلى التمويل، وربطها بمنظومة داعمة للنمو، وإتاحة فرص تساعدها على التوسع وتعزيز حضورها في الأسواق على المدى الطويل.

ومن خلال هذا التعاون، سيحصل عملاء راكز على إمكانية الوصول إلى نطاق أوسع من خدمات الدعم المصممة لتسريع نمو الأعمال، بما يشمل قنوات التمويل وخيارات الدعم المالي التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى جانب الإرشاد المنظم والاستشارات المتخصصة التي تساعد الشركات المبتكرة على تعزيز نماذج أعمالها والتوسع بكفاءة أكبر. كما ستتيح الشراكة الوصول إلى ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة تركز على مجالات عملية تشمل استراتيجيات النمو والتخطيط المالي والتوسع في الأسواق.

وستترافق هذه الخدمات مع ما توفره راكز من إجراءات ميسّرة لتأسيس الأعمال وإصدار التراخيص والدعم التشغيلي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى منظومة أوسع من الشركاء والمستثمرين وشبكات الأعمال. وتهدف هذه العناصر مجتمعة إلى مساعدة الشركات على الانطلاق والنمو والتوسع بثقة أكبر، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة ذات أثر ملموس.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يواصل صندوق محمد بن راشد للابتكار أداء دور فعال في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وتسهم مثل هذه الشراكات في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات المبتكرة، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وتوفير التوجيه الاستراتيجي، وإتاحة مسارات نمو أكثر فاعلية. كما يشكل استمرار التعاون بين مختلف الجهات ضمن منظومة الابتكار عاملاً أساسياً في تهيئة بيئة تمكّن الشركات الواعدة من التوسع، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز أثره المستدام على المدى الطويل."

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يؤدي الابتكار دوراً محورياً في بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والجاهزية للمستقبل. ومن خلال شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، نعمل على توفير مسارات دعم أقوى للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ضمن منظومتنا، بما يتيح لها الوصول إلى الدعم المتخصص وفرص التمويل والشبكات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تسريع مسيرة نموها. ويعكس هذا التعاون تركيزنا المستمر على بناء بيئة تمكّن الشركات المبتكرة من التوسع بثقة انطلاقاً من رأس الخيمة."

وتجمع هذه الشراكة بين عناصر التمويل والإرشاد والتوجيه ودعم الابتكار، إلى جانب بيئة أعمال ميسّرة وخدمات متكاملة لتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يضمن حصول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الذي تحتاجه في مختلف مراحل نموها. كما ستواصل راكز وصندوق محمد بن راشد للابتكار العمل بشكل وثيق لتمكين الشركات المبتكرة من التوسع بثقة والاستفادة من فرص جديدة ضمن منظومة الابتكار المتنامية في دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار :

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae

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