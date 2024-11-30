المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، اطلاق فعاليات مبادرة "قافلة العطاء" للخدمة المجتمعية، التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير الرعاية الإنسانية للشرائح التي تستهدفها في إمارة عجمان.

وتستمر فعاليات "قافلة العطاء" حتى يوم الثاني من ديسمبر المقبل بحديقة الصفيا، وتتضمن عددا من البرامج الصحية والإنسانية والتثقيفية والتوعوية والاجتماعية، ومنها إقامة عيادات صحية مجانية للكشف على المرضى والمراجعين في عدد من التخصصات الحيوية، وتوزيع أجهزة طبية لمصابي الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للأسر المتعففة.

وأعرب سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، عن شكر وتقدير الهيئة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على رعايته الكريمة لقافلة العطاء، وعلى دعم سموه المستمر لفعاليات وأنشطة مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز برامج ومشاريع المركز الإنسانية والمجتمعية على ساحته المحلية.

وقال إن قافلة العطاء التي تحظى باهتمام "الهلال الأحمر"، تعزز القيم والمبادئ التي تسعى الهيئة لترسيخها داخل الدولة، من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها لذوي الدخل المحدود وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة والفئات الأشد ضعفا في عدد من المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وأشار المنصوري إلى أن مبادرة "قافلة العطاء" تضيف بعدا جديدا لمسيرة الهيئة داخل الدولة، وتحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة للمستهدفين محليا، مضيفا: "على رأس هذه الخدمات الجانب الصحي الذي توليه الهيئة أولوية قصوى لأهميته في إيجاد مجتمع معافى، لذلك درجت الهيئة على تخصيص مساحة كبيرة من برامجها المحلية للمساعدات الطبية، التي توفر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المعوزين، من خلال تحمل نفقات العمليات الجراحية، وتوفير الأجهزة الطبية والتعويضية و الأدوية، إلى جانب برامجها الخاصة بالتوعية و التثقيف الصحي".

وتابع: اهتمت قافلة العطاء بالأسر المنتجة من الشرائح الضعيفة، وأقامت لهم جناحا خاصا لعرض منتجاتهم التي تعتبر مصدر دخل إضافي لهم، تعينهم على تسيير أمورهم الحياتية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم الأمين العام للهيئة بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات في إمارة عجمان، والتي تعاونت مع الهيئة لإنجاز المبادرة بصورة تعزز جوانب المسؤولية المجتمعية وتحقق التلاحم الوطني بين قطاعات المجتمع كافة.

من جانبه، قال محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان: "حرصت الهيئة على أن تكون هذه المبادرة شاملة ومتنوعة، لذلك تصاحبها فعاليات هامة تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية والأجهزة الطبية على المستهدفين".

وأضاف: تقدم القافلة عددا من الخدمات الإنسانية والمجتمعية للجمهور، منها الجانب الصحي الذي يضم 20 عيادة تقدم خدماتها مجانا، إلى جانب مشاركة 20 جهة حكومية وخاصة تعرض خدماتها للمستهدفين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 104 أسر منتجة وفرت لها هيئة الهلال الأحمر منافذ لعرض منتجاتها وبيعها، وبالتالي يعود ريعها لمساعدة تلك الأسر على توفير متطلباتها وتحسين حياتها.

وتابع "تم إجراء مسح ميداني في إمارة عجمان، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للأهالي، وتحديد الأولويات وتلبية المتطلبات الضرورية، خاصة في المجالات التي تتضمنها الحملة، وتم وضع خطة متكاملة لتعزيز هذه المجالات".

وأكد الشمري أن "قافلة العطاء" تأتي امتدادا للحملات السابقة التي نفذتها الهيئة في العديد من المناطق في الدولة في السنوات الماضية، والتي حققت نجاحا كبيرا في تحقيق تطلعات أهالي تلك المناطق، ومساندتهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، ما حدا بالهيئة للمضي قدما في هذا النهج الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التوسع والانتشار للبرامج على الساحة المحلية.

وأشاد مدير المركز بجهود الشركاء من مؤسسات وهيئات محلية وأفراد في إنجاح فعاليات القافلة، وتقدم بالشكر للمتطوعين والمنتسبين والعاملين وجميع المساندين لرسالة الهلال الأحمر الإنسانية.

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