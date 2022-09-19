بيروت - استقبل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، يرافقه مدير مجلس المديرين في المجموعة الاستاذ صلاح أبو عصبة وممثل الدكتور طلال أبوغزاله لشؤون الثقافة والإعلام في لبنان الأستاذ برهان الأشقر ونقيب تكنولوجيا التربية الدكتور ربيع بعلبكي وأمينة سر النقابة نورا المرعبي، إضافة إلى البروفسور نديم منصوري.

وبحث الجانبان القضايا الاقتصادية والاجتماعية والملفات الجيوسياسية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

وعبر الرئيس بري عن شكره للدكتور أبوغزاله على المبادرات التي يقدمها إلى لبنان لخدمة المجتمع، من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجامعة اللبنانية ووزارة الثقافة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومن خلال افتتاح محطات المعرفة لنشر المعرفة الرقمية في فروع الجامعة اللبنانية في الحدث والفنار وطرابلس، وفي المكتبة الوطنية في بيروت.

وتم ايضا التطرق إلى مشروع تأمين الإنترنت مجاناً لجميع محطات المعرفة المنوي افتتاحها في لبنان، حيث أكد بري دعمه وتعاونه في هذا المجال.

بدوره أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بوطنه الثاني لبنان الذي يكن له كل محبة، متمنياً التعافي لهذا البلد، ومعرباً عن استعداده لأقصى درجات التعاون ضمن مجالات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

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