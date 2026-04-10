أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، جسّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، نهج الإمارة في المتابعة الميدانية المستمرة لواقع الاستجابة الصحية، بزيارة للمتأثرين جرّاء الاعتداءات الإيرانية يرافقه سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وسعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة شخبوط الطبية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك للوقوف بصفة مباشرة على كفاءة الخطط العلاجية وضمان تقديم أرقى مستويات الرعاية المتكاملة لهم.

وخلال جولته، حرص الوفد على التفاعل المباشر مع المصابين وذويهم والاستماع لتقييمهم للخدمات الطبية، مؤكداً أن سلامة المجتمع هي الغاية الأسمى لاستراتيجية إدارة الأزمات في الإمارة، والمرتكز الأول للسياسات والإجراءات بمعزلٍ عن تسارع التطورات الإقليمية.

وشدد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، على حشد كافة القدرات اللوجستية والطبية لتسريع مسارات التعافي، معرباً عن اعتزازه بروحهم المعنوية العالية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأشار معاليه إلى أن كفاءة الاستجابة الطبية تبرهن على متانة البنية التحتية والخطط الاستباقية التي تتبناها أبوظبي، معرباً عن ثقته في المسارات التأهيلية المتبعة والمعايير المتقدمة التي توفرها مدينة شخبوط الطبية لضمان رحلة شفاء متكاملة. كما أثنى معاليه على احترافية الكوادر الطبية والإدارية والتزامهم برسالتهم الإنسانية، مؤكداً أن هذه الكفاءات هي الضمانة الحقيقية لحماية المجتمع وأن تمكينها يقع في صلب اهتمامات منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على أن التناغم الميداني بين مختلف القطاعات هو الضمانة لترسيخ استجابة مرنة قادرة على احتواء التحديات بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، يواصل مراقبة مؤشرات التعافي بدقة لضمان استدامة جودة الحياة. وتوفير كافة الممكنات التي تدعم سلامة المصابين حتى تماثلهم التام للشفاء..

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية: تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة: العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

