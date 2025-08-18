الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة ، سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو بدولة الامارات ، وبحث اللقاء الذي حضره سعادة يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة ، سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية بيرو وإمارة رأس الخيمة ، كما تطرق الجانبان الى أستعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاعات عدة .

وفي هذا السياق أكد سعادة محمد مصبح النعيمي، على أن غرفة تجارة رأس الخيمة ، تعمل جاهدة على تطوير وتفعيل القطاع الخاص ، في مجمل الحياة الاقتصادية بالامارة ، وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية مع نظرائهم في كافة الدول الصديقة والشقيقة ، مرحباً بإقامة شراكات قوية مع نظرائهم من المستثمرين بجمهورية بيرو ، واستعداد غرفة التجارة بتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم ، لضمان تحقيق مزيداً من النمو والتنوع في كافة القطاعات ، لافتاً الى ان هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني الى افضل المستويات العالمية .

ومن جانبه أعرب ألبيرتو أليخاندرو سفير جمهورية بيرو لدى الدولة عن سعادته ، لهذه المناقشات التي جرت خلال اللقاء ، والتي من شأنها تخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة لدى الطرفين ، متطلعاً الى مشاركات أكبر وأوسع بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بيرو خلال السنوات المقبلة .

-انتهى-

