أبوظبي: أجرى معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، زيارة ميدانية شملت عدداً من المواقع والمشاريع الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه.

ورافق معاليه خلال الزيارة كلٌ من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، وسعادة عبد العزيز محمد الحمادي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وفريد العولقي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وشملت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المحطات والمشاريع الحيوية، إلى جانب غرف التحكم والمنشآت التشغيلية، حيث اطّلع معاليه على سير العمليات التشغيلية، وآليات إدارة الإنتاج، وأحدث التقنيات المطبقة لتعزيز الكفاءة وضمان موثوقية الإمدادات.

واستمع معاليه خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي من فرق العمل الميدانية حول إجراءات التشغيل ومعايير السلامة المعتمدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، تماشياً مع توجهات الإمارة نحو تعزيز الاستدامة وترسيخ أمن الطاقة والمياه.

وأشاد معاليه بجهود الكوادر العاملة في مختلف المواقع لضمان أمن الإمدادات واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مؤكداً الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفرق في الحفاظ على التميز التشغيلي وتعزيز مرونة المنظومة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدائرة الطاقة في أبوظبي التي تركز على متابعة الأداء التشغيلي للمرافق، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة قطاعي الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز موثوقية المنظومة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في كفاءة استخدام الموارد والاستدامة.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

