المنامة – جامعة الخليج العربي: شارك معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، المنعقد في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من رؤساء ومديري الجامعات الخليجية، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقد ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تُعدّ أولوية لمسيرة التعليم العالي بدول المجلس، حيث استُعرضت نتائج وتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وتمت متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات. كما نوقشتْ مستجدات دليل تقييم ومعادلة الشهادات الدراسية، بما يعكس توافقًا خليجيًا في السياسات التعليمية، واستُعرضت جهود فريق المهارات المستقبلية الذي يعمل على تطوير برامج تدريبية تستشرف المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

وثمّن المجتمعون نتائج "ملتقى الأمن السيبراني الخليجي" الذي نظمته دولة قطر في يناير الماضي، مؤكدين أهمية استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات، وقد تقرر أن تستضيف جامعة تبوك ملتقى الأمن السيبراني المقبل في عام 2026، مع تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتطوير مناهج وبرامج تدريبية مخصصة لذلك. كما ناقشت اللجنة آليات تفعيل التعاون الدولي بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب وبناء شراكات إستراتيجية، وتم استعراض التقدم في تنفيذ مبادرة تعزيز الحراك الأكاديمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المجتمعون أهمية تطوير برامج أكاديمية في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، حيث استعرض الفريق الفني، المكوّن من عدة جامعات خليجية، أبرز التخصصات المستهدفة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مع التأكيد على المُضيّ قدمًا في تطوير قاعدة المعلومات الخليجية (جسر).

وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع، نُظّمت ندوة علمية بعنوان "تمايز الجامعات: الواقع والرؤى المستقبلية"، ناقشت التحولات المستقبلية في التعليم العالي، ودور التمايز في التصنيفات العالمية، وأهمية الابتكار والتحول الرقمي في دعم مكانة الجامعات الخليجية.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى اعتماد عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التكامل الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم رفعها إلى الاجتماع الثامن والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025م في رحاب جامعة الجوف.

وقد أعرب عدد من أصحاب السعادة وكلاء الجامعات الخليجية المشاركين في الاجتماع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجامعة الجوف على استضافتها المتميزة، مشيدين بما لمسوه من تنظيم رفيع المستوى، وحسن ضيافة، واستقبال كريم عكس صورة مشرقة عن الجامعة ومنسوبيها. كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بحفاوة الترحيب الذي وجدوه من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، مؤكدين أن ذلك يعكس قيم الأصالة والكرم التي تتميز بها جامعة الجوف والمنطقة، وحرصها الدائم على إنجاح الفعاليات الخليجية التي تستضيفها.

