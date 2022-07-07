معان – زار رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة معان المكتب الإقليمي لشركة طلال أبوغزاله للأرشفة الإلكترونية، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" الكائن في الروضة الصناعية في معان.

وتجول رئيس البلدية في مقر المكتب واطلع على الخدمات التي تقدمها المجموعة من خلال المكتب، كما اطلع على المنتجات التقنية التي تنتجها شركة "أبوغزاله للتقنية".

وأعرب الدكتور صلاح عن اعتزازه بمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" ممثلة برئيسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، وما تقدمه لمحافظة معان، سواء في مجال تشغيل أبناء المحافظة في مكتب معان، أو في مجال تطوير مهاراتهم من خلال محطة المعرفة في جامعة الحسين بن طلال.

وبعد الاطلاع على منتجات (TAG Tech)، دعا رئيس البلدية إلى افتتاح معرض في وسط المدينة، للتسهيل على المواطنين الراغبين باقتناء منتجات الشركة، خاصة وأن منطقة الروضة الصناعية هي من المناطق التي تعد بعيدة عن مركز المدينة.

من جانبه رحب مسؤول المكتب الأستاذ طارق صعنون وفريق العمل برئيس البلدية والوفد المرافق له، واعتزاز المجموعة بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن المكتب يقدم مجموعة من الخدمات لأهالي المحافظة، إضافة إلى أنه يسهم في تنفيذ العديد من الخدمات للمكتب الإقليمي في عمان.

ورحب صعنون بمقترح رئيس البلدية، بتأسيس معرض لبيع منتجات شركة "تاج تيك"، مؤكدا أن المقترح يأتي ضمن توجهات الدكتور أبوغزاله بالتوسع في توفير منتجات الشركة، على مستوى المملكة، وعلى مستوى الدول العربية، لافتا إلى أن الشركة لديها ما يزيد على 125 معرضا حول العالم 40 معرضا منها في الأردن.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" أنشأت مكتبها في محافظة معان عام 2016 تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تنمية محافظات المملكة ودعم أبناء المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة واستغلال فرص العمل التي يوفرها المكتب لأبناء المحافظة المؤهلين.

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