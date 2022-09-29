بيروت - استقبل رئيس بلدية جبيل السيد وسام زعرور مع أعضاء المجلس البلدي، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية” الذي اطلع خلال الزيارة على أوضاع مدينة جبيل في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان.

وخلال اللقاء، قدم السيد زعرور شرحاً عن الانجازات التي قام بها المجلس البلدي على جميع الصّعد، وكذلك النشاطات التي تقدمها البلدية خدمة لأهالي مدينة جبيل المعروفة بمدينة "الحرف" حيث بدأت فيها الأبجدية كما تشير سجلات التاريخ.

بدوره أعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن إعجابه بمدينة جبيل، وبالعمل البلدي النشيط، مشيراً الى خطته لإقامة مشروع إنمائي يفتح للجبيليين المجال لفرص عمل متعدّدة بالإضافة إلى محطة معرفة في حرم بلدية جبيل لخدمة المجتمع المحلي ودعمه تجاه الابتكار والإبداع والتحول الرقمي.

وقد ضم الوفد المرافق للدكتور أبوغزاله كلا من الاستاذ صلاح أبو عصبة رئيس مجلس المديرين، والاستاذ مروان ابو صهيون مدير تنفيذي شركة طلال أبوغزاله وشركاه في بيروت، والأستاذ برهان الاشقر مدير تنفيذي وممثل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والاعلام في لبنان، ورئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي وأمينة السر في النقابة الاستاذة نورا المرعبي، والدكتور هشام الخوري مسؤول التعليم العالي في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، والاستاذ زياد منذر عضو شبكة التحول الرقمي ومدير شركة تكنولوجيا التعليم التفاعلي.

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