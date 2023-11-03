الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الاثنين المقبل (6 نوفمبر 2023)، وتشكيل أعضاء المجلس لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم " 165" لسنة 2023 على أن :" يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023".

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه "على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

في حين نصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم "164" لسنة 2023 على أن " يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

إمارة أبوظبي:

معالي صقر غباش سعيد المري

معالي الدكتور علي راشد عبد الله النعيمي

حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

سالم حمد سالم بالركاض العامري

سدره راشد خميس مخيزن المنصوري

مضحية سالم كديري محمد المنهالي

ميرة سلطان ناصر محمد السويدي

هلال محمد حمدان هلال الكعبي

إمارة دبي:

أحمد عيد محمد المنصوري

أحمد ميرهاشم أحمد خوري

آمنة علي سالم علي العديدي

حميد أحمد أحمد محمد الطاير

طارق حميد مطر محمد الطاير

سارة محمد أمين أحمد فلكناز

مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

منى خليفة أحمد حماد

إمارة الشارقة:

عدنان حمد محمد حمد الحمادي

فاطمة علي حميد سعيد المهيري

محمد حسن سليمان علي الظهوري

موزة محمد عبد الله الشحي

نجلاء علي عبد الله الغزال الشامسي

وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

إمارة عجمان:

عائشة إبراهيم أحمد المري

ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

مريم عبيد محمد البدواوي

مروان عبيد علي المهيري

إمارة أم القيوين:

خالد عمر راشد الخرجي

عائشة سلطان راشد ليتيم آل علي

محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

منى راشد عبدالله طحنون آل علي

إمارة رأس الخيمة:

سالم راشد علي المفتول آل علي

سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

سمية عبد الله سالم بن حارب السويدي

ناعمة عبد الله سعيد الشرهان

نضال محمد أحمد بن شرباك الطنيجي

إمارة الفجيرة:

الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي

شيخة سعيد سالم حمد الكعبي

عائشة خميس علي الظنحاني

محمد أحمد محمد أحمد اليماحي

ونصت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 164 على أنه "على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

#بياناتحكومية

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