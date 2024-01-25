الإمارات العربية المتحدة: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن ترقية وتعيين سعادة ليلى عبيد عجيل السويدي في وظيفة "مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية".

وشغلت سعادتها سابقاً منصب المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء في الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية، وأسهمت في تطوير العديد من السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية القدرات البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

#بياناتحكومية

-انتهى-