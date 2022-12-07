تستحوذ المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) على أكثر من 50% من تجارة البوليمرات والبتروكيماويات في دبي، بقيمة تزيد على 49 مليار درهم إماراتي في عام 2021

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تواجه الاقتصادات حول العالم تحديات متزايدة ناجمة عن التقلبات في أسعار النفط ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى ما تشهده سلاسل التوريد من اضطرابات. ولا يُستثنى قطاع البتروكيماويات من تلك التحديات العالمية، إلاّ أن هذا القطاع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نجح في الحفاظ على أدائه المستقر، ويؤكد على ذلك ارتفاع النمو في حجم صادراته خلال عام 2021 بنسبة %52 على أساس سنوي. كما استحوذت المنطقة الحرة على أكثر من %50 من إجمالي تجارة دبي من البوليمرات والمواد البتروكيماوية، بقيمة تزيد على 49 مليار درهم إماراتي.

تمكين انسيابية حركة التجارة

قامت "دي بي ورلد" عبر أصولها الاستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة، بدعم المسارات التجارية لقطاع البتروكيماويات ومنظومات العمل المرتبطة به على مستوى العالم، إضافة إلى تعزيز الربط التجاري متعدد الأنماط، وتقديم حلول سلاسل التوريد عالية الكفاءة، وإطلاق منصاتها للتجارة الرقمية. وتلعب الشركة اليوم دورًا محوريًا في تسهيل نمو قطاع البتروكيماويات على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من مركزها التجاري واللوجستي في جبل علي.

وتقدم "دي بي ورلد" من خلال خدماتها اللوجستية المتكاملة والمعززة بالربط التجاري عبر مسارات تجارة البتروكيماويات العالمية ومنظومة العمل في المركز التجاري واللوجستي في جبل علي، القيمة اللوجستية المثالية. لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بشبكتها الواسعة من خطوط الشحن العالمية التي تسهم في نجاح دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

الربط التجاري في جبل علي

يستحوذ مركز البتروكيماويات التابع لـ "دي بي ورلد" والذي يمتد عبر ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، على أكثر من ثلث تجارة البوليمرات والبتروكيماويات في دولة الإمارات، إذ تمثّل قدرات التخزين وفق أعلى معايير السلامة، والمعززة بالربط التجاري، أمراً حاسماً لطبيعة تجارة ونقل السلع البتروكيماوية. وتلبي الحلول المقدمة من ميناء جبل علي جميع تلك المتطلبات، كما تمتاز خدماته بانخفاض تكلفتها، وتنفيذ العمليات المطلوبة بسرعة وكفاءة.

ويضم ميناء جبل علي 11 مرسى لمحطات الصهاريج المخصصة لمناولة البضائع السائبة السائلة، على مساحة 2 مليون متر مربع بسعة تخرين تزيد على مليون متر مكعب. وتبلغ سعة تخزين المرسى المخصص لبضائع البتروكيماويات بتجهيزاته المتطورة أكثر من 250,000 متر مكعب لتخزين مختلف أنواع المواد الكيماوية.

ويتخذ عدد من أهم الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات من جافزا مقرًا إقليميًا لأعمالها، وتشمل"داو"، و"باسف"، و"توتال"، و"جلف بتروكيم". وتمثل تلك الشركات النواة لتجمّع شركات البتروكيماويات التي يزيد عددها على 600 شركة عاملة في القطاع. ويلبّي الموقع الاستراتيجي والمثالي لجافزا الطلب المتزايد على تلك المواد في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويجعل الموقع الاستراتيجي لجافزا والمنشآت الصناعية للمعالجة والخدمات الإضافية منها مركزًا مثاليًا لتجّار الكيماويات والبتروكيماويات الذين يتعاملون مع الأسواق المتنامية في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن ميناء جبل علي يلبّي طموح التجّار؛ حيث يشمل محطات الصهاريج، والمستودعات، ومساحات التخزين المخصصة لزيوت التشحيم المعبأة، والوقود، والمواد الكيماوية الصناعية، وصهاريج التخزين المصممة وفق المعايير العالمية – الأيزو، إضافة إلى مستودعات المواد الخطرة.

وتوفر الخدمات اللوجستية الشاملة في جبل علي، المدعومة بالربط التجاري عبر الممرات الدولية لتجارة البتروكيماويات، قيمةً مضافة للقطاع من خلال منظومتها المتكاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم موقعها الاستراتيجي وشبكتها الواسعة لخطوط الشحن العالمية في نجاح دولة الإمارات والمنطقة.

#بياناتحكومية

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نورة محمد اليوسف مدير الاتصال إدارة الاتصال المؤسسي دي بي ورلد –الإمارات هاتف: 9117889 4 971+ متحرك: 1704636 56 971+ noora.alyousuf@dpworld.com نويل فرانسيس تنفيذي الصحافة والإعلام إدارة الاتصال المؤسسي دي بي ورلد –الإمارات هاتف: 8897739 4 971+ متحرك: 4039833 56 971+ Noel.Francis@dpworld.com

نبذة عن "دي بي ورلد"

تعد "دي بي ورلد" المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ونقدم هذه الخدمات عبر شبكتنا العالمية المترابطة التي تضم 295 وحدةً تجاريةً في 78 بلداً عبر ست قارات، مما يعكس حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء. وإننا نحرص في كل مواقع عملياتنا على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتنا، ونسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها.

إن فريق عملنا المتفاني والمتنوّع والمحترف الذي يضم أكثر من 97,600 موظف من 158 جنسية، ملتزم، بتقديم قيمة غير مسبوقة إلى عملائنا وشركائنا. وإننا نحقق هذا الهدف من خلال التركيز على بناء علاقات تعود بالنفع على جميع الأطراف مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والتجار، وغيرهم من الأطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة الأمد.

نقوم باستشراف المستقبل وتوقع التغيير واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتعزيز رؤيتنا الرقمية في إحداث التطوير الجذري في التجارة العالمية، من أجل توفير الحلول الأكثر ذكاءً وكفاءةً وابتكارًا، وضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)

تعتبر "جافزا" المنشأة الرائدة في محفظة "دي بي ورلد"، وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقر لأكثر من 9,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعددة الجنسيات. تساهم جافزا بنسبة 23.9% بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة. وفي العام 2020، بلغت التجارة الخارجية للمنطقة الحرة حوالي 104.2 مليار دولار.

من خلال الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يقدّم كل من ميناء جبل علي وجافزا منظومة ارتباط تجاري متكاملة متعددة الأنماط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، والتي توفر مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك. وفي عام 2017 ساهم كل من الميناء مع المنطقة الحرة بنسبة 33.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

تعتبر جافزا مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت جافزا ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع العملاء، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل مرافق البنية التحتية وأرقى مستويات الدعم، بالإضافة إلى الحوافز والخدمات فائقة الجودة وذات القيمة الإضافية. واليوم، توفّر "جافزا" لعملائها في الإقليم جميع الإمكانات للاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة بسهولة وفاعلية.