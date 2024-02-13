● مهند تيم: الابتكار يؤدي دوراً محورياً في صلب الحوكمة التحولية

● التقرير الأول بعنوان ”تسريع التحول الحكومي“ يقدم خارطة طريق استراتيجية لمسيرة تحول الحكومات

● التقرير الثاني عنوانه ”الأمن السيبراني السحابي" يتناول العلاقة الوثيقة بين الخدمات الرقمية والتقدم الاقتصادي

الإمارات العربية المتحدة: شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد أعمالها في دبي بين 12 – 14 فبراير، إطلاق "ديلويت"، شركة الخدمات المهنية العالمية والشريك المعرفي للقمة، تقريرين في اليوم الأول للقمة، أمس، تناولت فيهما مستقبل التحول الحكومي والأمن السيبراني في الحوسبة السحابية.

ويعرض التقرير الأول والذي يحمل عنوان ”تسريع التحول الحكومي“؛ خارطة طريق استراتيجية لمسيرة تحول الحكومات، سلطت فيه الشركة الضوء على التحولات الحاصلة في بعض دول المنطقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، حيث استعرضت الخطوات الريادية التي اتخذتها حكومات هذه الدول في مجال التحول الحكومي على المستوى العالمي، إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي عكفت هذه الدول على تطبيقها، في سعيها لاعتماد حلول الحكومة الذكية، مدشنة بذلك عصر النهوض الإداري الحكومي.

وتناولت "ديلويت" في تقريرها الثاني والذي جاء بعنوان ”الأمن السيبراني السحابي: حجر الزاوية للنمو الاقتصادي الشامل في العصر الرقمي“؛ موضوع العلاقة الوثيقة بين الخدمات الرقمية والتقدم الاقتصادي، وشددت فيه على الدور المحوري الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البيانات الوطنية وبيانات المواطنين، وضمان تقديم الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة، وتعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرقمية، والالتزام بالمعايير التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى توفير الابتكارات الرقمية الآمنة في عصر تدفع الرقمنة فيه عجلة النمو الاقتصادي.

وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: "لابد للحكومات من تبني الابتكار الرقمي ركيزةً لإحداث تحول إيجابي في مستوى الخدمات التي تقدمها لمجتمعاتها. وتتضمن التقارير التي أطلقناها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي أصدرتها شركة "ديلويت"، الشريك المعرفي للقمة، خارطة طريق واضحة المعالم للحكومات التي ترغب في تقديم خدمات رقمية عالية الجودة لمواطنيها".

الابتكار والتكنولوجيا أولويات

وتعقيباً على أهمية الموضوعات التي تناولتها "ديلويت" في هذه القمة، قال مهند تيّم، مسؤول الخدمات الحكومية والعامة في "ديلويت الشرق الأوسط": ”يؤدي الابتكار دوراً محورياً في صلب الحوكمة التحولية حيث تدرك حكومات العالم، خلال سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، الدور الضروري الذي يلعبه التعليم التكنولوجي في بناء القوى العاملة المزودة بالمهارات والمعرفة، للمشاركة في حكومات المستقبل؛ حيث تستطيع هذه الدول استخلاص الدروس القيّمة من تجربة الدول الأخرى التي سبقتها في رحلة التحول الحكومي، والاستفادة من هذه الدروس في صياغة استراتيجياتها للمستقبل.“

وأضاف: ”من جهة أخرى، يمثل الأمن السيبراني السحابي جانباً شديد الأهمية في مسيرة التحول الرقمي التي تقوم بها الحكومات، حيث لا تقتصر أهميته فقط على حماية البيانات الوطنية الحساسة، وضمان استمرارية توفير الخدمات العامة، بل تتعدى ذلك لتشمل أيضاً تعزيز الثقة العامة بمبادرات التحول الرقمي التي تطلقها الحكومات، وتمكين الابتكار، ومواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة باستمرار".

#بياناتحكومية

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عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شركة ذات مسؤولية محدودة:

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) هي شركة مرخص لها من الباطن من قبل ديلويت (ن س إي) من دون ملكية قانونية لديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت شمال جنوب أوروبا شركة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي)؛ هي شركة عضو مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة 1926 في المنطقة، من خلال 26 مكتبا" في 15 بلداً وتضم قرابة 5000 شريك ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص، مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم، وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

تقدم د إم إي خدماتها في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها عبر 23 مكتباً في 15 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

عن ديلويت :

يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية بالإضافة إلى الجهات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعة ”شركة ديلويت“). تُعتبر ديلويت توش توهماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“) وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية والاستقلالية. وبالتالي، لا يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات الأخرى تجاه أي طرف خارجي، كما لا يتحمل كل كيان منها المسؤولية عن أفعال وحالات الإهمال الخاصة بالكيانات الأخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخالات الإهمال الخاصة به فقط. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، ولا ديلويت شمال جنوب أوروبا، ولا ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى حوالي 90% من أفضل الشركات العالمية المدرجة في مجلة فورتشن غلوبال 500، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة في العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، وتساعد على تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمكّن عملاءنا من التطور والازدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة، ومجتمع أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد لأكثر من 175سنة، ومكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة ومنطقة جغرافية والتي يعمل فيها حوالي 457000 مهني واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون في ديلويت إحداث الأثر المنشود الذي يحقق القيمة المستدامة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com