أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت دولة الإمارات بالميدالية الفضية على مستوى كافة الدول المشاركة في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي الذي أقيم في جمهورية فيتنام الاشتراكية شهر أغسطس الماضي، بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، حيث مثّلت الدولة فرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية والتراثية، التي قدّمت مجموعة واسعة من اللوحات الفنية المستوحاة من التراث الشعبي لدولة الإمارات أمام فرق العالم المشاركة.

وكانت وزارة الثقافة قد دعمت مشاركة الفرقة، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، في الحدث الذي استضافته محافظة ثوي ثين هوي، حيث قدّمت عروضاً فنية شعبية ضمّت فنون: "العيالة، والندبة، والحربية، والهبان"، إلى جانب فنّ "المديما"، أحد فنون التسلية عند البحارة سواء كانوا على ظهر السفينة أو على الساحل، حصدت خلاله على لقب أفضل عرض فني مشارك نال استحسان الجمهور، ولجنة التحكيم، حيث عكست تلك اللوحات الفنية أصالة الموروث الشعبي لدولة الإمارات.

وجمع المهرجان الذي انطلق تحت شعار "التقارب والإبداع والتألق معا"، نحو 500 فنان من 17 فرقة فنية مثّلت تسع دول بما في ذلك كمبوديا، والصين ، و الهند، و إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، و الفلبين إلى جانب دولة الإمارات، والبلد المضيف فيتنام.

وتترجم هذه المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز سبل التواصل بين الشعوب في المجالات الثقافية، باعتبارها جسراً يقرّب المفاهيم، ويعرّف بجماليات الثقافات والحضارات الأخرى، كما أن هذه المشاركة تتيح الفرصة أمام الجمهور المحبّ لمثل هكذا نوع من الفنون للتعرّف على تراث دولة الإمارات وعراقته، ويسهم في النهوض بالعلاقات الثقافية المشتركة بين كلا البلدين.

يذكر أن الوزارة قد شاركت في إحياء الاحتفال الكبير الذي أقيم في المسرح الوطني في 21 سبتمبر 2023 بمناسبة اليوم الوطني الـ78 لجمهورية فيتنام الاشتراكية والذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة وفيتنام، حيث قدمت الوزارة الدعم من خلال توفير الدعم اللوجستي اللازم والضروري لإقامة الفعاليات دون قيود.

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