دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة مفتوحة للمشاركة في برنامج "أساسيات التقييم الفني"، الذي تنظمه بالتعاون مع مركز نود برلين - لدراسات التقييم الفني، بهدف دعم وتمكين المبدعين والفنانين، ومنحهم مساحة واسعة للتعلّم وتطوير قدراتهم في مجال التقييم الفني وتنظيم المعارض. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزًا عالميًا للاقتصاد الإبداعي.

ويستهدف البرنامج، الذي سيُعقد في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر المقبل، ويجمع بين الجلسات الافتراضية والحضورية، خريجي الجامعات والفنانين والمبدعين من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والراغبين في تطوير قدراتهم في مجال التقييم الفني.

وسيشهد البرنامج تقديم سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تتناول طرق تخطيط المعارض الفنية واختيار قوائم الفنانين، والعناية بالأعمال الفنية والمحافظة عليها، إضافة إلى تصميم استراتيجيات الاتصال مع الإعلام، والتعاون مع الشركاء، وإعداد الميزانيات والعقود، وسيختتم بتقديم المشاركين مقترحاً لمعرض فني متكامل يعكس تطور مهاراتهم في هذا المجال. وسيقام البرنامج تحت إشراف خبراء مركز "نود برلين" ونخبة من القيّمين الفنيين، فيما ستتاح فرصة المشاركة فيه لـ 10 مبدعين فقط.

وستبدأ "دبي للثقافة" باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من 8 وحتى 15 سبتمبر الجاري، وستتولى لجنة من الخبراء والمختصين والقَيّمين الفنيين عملية اختيار المشاركين وفق مجموعة من المعايير التي تعكس مدى استعدادهم لخوض هذه التجربة الإبداعية، واهتمامهم بمجال تنظيم المعارض الفنية، والتزامهم بالحضور والمشاركة الفاعلة في جميع جلسات وورش عمل البرنامج، الذي سيعقد بصيغة هجينة تجمع بين الحضور الواقعي والافتراضي.

ويشترط على المتقدم إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون قيّماً مبتدئاً أو فناناً أو ممارساً ثقافياً يمتلك معرفة أساسية بالفنون من خلال الدراسة أو الممارسة، وأن يبدي رغبة عالية في اكتساب معرفة عملية في كيفية تنظيم المعارض الفنية، وإرفاق سيرة ذاتية أو محفظة أعمال إبداعية سابقة (إن وُجدت)، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى المشاركة الحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط.

-انتهى-

#بياناتحكومية