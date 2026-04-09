ثلاثة مسارات للإصدار، بمعيار موحّد للترخيص والإفصاح والتوزيع

تُرسي الأوراق البحثية وبيانات الإفصاح عن المخاطر منظومةً جديدةً لحماية المستثمرين في مجال الأصول الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) اليوم إرشاداتها المتعلقة بدليل قواعد إصدار الأصول الافتراضية. ويجعل هذا الإصدار دبي أولَ ولاية قضائية على مستوى العالم تُقنّن الأسس التي تحكم إنشاء الأصول الرقمية والإفصاح عنها وتوزيعها ضمن بيئة مرخّصة بالكامل — وهي بذلك تُرسي أول إرشادات تنظيمية مخصصة لإصدار الأصول الافتراضية في العالم.

تُكمل هذه الإرشادات دليلَ قواعد إصدار الأصول الافتراضية الصادر عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتُتيح للمشاركين في السوق مرجعًا عمليًا لاستيعاب كيفية تطبيق منظومة الإصدار على مختلف فئات الأصول الافتراضية وأنواع الجهات المُصدِرة المتعددة.

إطار فريد من نوعه

تُزوّد هذه الإرشادات الجهاتِ المُصدِرة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والمشاركين في السوق بمرجع موحّد وموثوق للتعامل مع منظومة الإصدار في دبي، إذ ترسم خطوطًا واضحة بين ثلاثة مسارات متمايزة للإصدار: إصدارات الأصول الافتراضية من الفئة الأولى، التي تستلزم الترخيص وتسري على الأصول الافتراضية المرتبطة بالعملات الورقية والأصول المرجعية؛ وإصدارات الفئة الثانية، التي تتم بتيسير من الموزعين المرخّصين؛ والأصول الافتراضية المعفاة، التي تخضع لمتطلبات محدودة نظرًا لطبيعة وظيفتها المقيّدة.

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: “تُشكّل معايير الإصدار الواضحة ركيزةً أساسية لبناء أسواق أصول افتراضية متينة وشفافة. توفّر هذه الإرشادات وضوحًا عمليًا حول كيفية تطبيق الإطار الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على مختلف نماذج الإصدار، مما يكفل أن يقوم الابتكار على حوكمة راسخة، وإفصاحات متينة، وممارسات سوقية مسؤولة.”

تُرسّخ هذه الإرشادات التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمنهج الإفصاح كركيزة للتنظيم، إذ تُلزم الجهات المُصدِرة بتقديم أوراق معلومات شاملة وبيانات إفصاح عن المخاطر تتسم بالوضوح والدقة وسهولة الوصول إليها من قِبَل المستخدمين المحتملين. وتستهدف هذه المتطلبات تمكين صناعة القرار المدروسة وتعزيز الشفافية في المنظومة بأسرها.

كما تُوضّح الإرشادات المسؤوليات المنفصلة للجهات المُصدِرة والموزعين المرخّصين، لا سيما في سياق إصدارات الفئة الثانية، حيث يُلزَم الموزعون بإجراء عمليات التحقّق اللازمة والتحقّق المستمر من الامتثال لأحكام الدليل.

وقال روبن بومباردي، المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: “تُبنى الثقة على الوضوح، ويبدأ الوضوح بالإفصاح. من خلال رفع معايير إصدار الأصول الافتراضية والتواصل بشأنها مع السوق، تُعزّز هذه الإرشادات مكانة دبي بوصفها ولاية قضائية تُتيح الابتكار المسؤول وتصون سلامة السوق في آنٍ واحد.”

رسم المعيار العالمي

تستعرض الإرشادات كذلك التوقعات المتعلقة بالحوكمة، والتزامات الإفصاح الجارية، ومعالجة الأصول الافتراضية المرجعية للأصول، بما في ذلك المتطلبات ذات الصلة بالأصول الاحتياطية وحقوق الاسترداد والهياكل القانونية.

وقد أكّدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن الامتثال لمتطلبات الإصدار لا يُعدّ تأييدًا تنظيميًا لأي أصل افتراضي أو جهة مُصدِرة أو نشاط توزيع. ويظل المشاركون في السوق مسؤولين عن الاستيفاء الكامل بجميع اللوائح المنطبقة، وعن تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.

يأتي هذا الإصدار في إطار التواصل المستمر لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية مع أصحاب المصلحة في القطاع، دعمًا لمنظومة أصول افتراضية شفافة ومنظّمة في دبي.

الإرشادات المتعلقة بإصدار الأصول الافتراضية متاحة على الموقع الرسمي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

نبذة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية

تأسّست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022 بموجب القانون رقم (4) لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على الأصول الافتراضية وأنشطتها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. وتضطلع السلطة بدور محوري في إرساء إطار قانوني متقدّم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير عالمية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، دعمًا لرؤية “اقتصاد بلا حدود.”

