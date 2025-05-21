الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ICCA: دبي الأولى عالميا ضمن فئة أعلى مشاركة لكل فعالية، وكذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد اجتماعات الجمعيات التي استضافتها

سيفنت Cvent: دبي وجهة الاجتماعات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

مشاركة دبي البارزة في المعرض تؤكد مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.

الوفد المشارك في المعرض الذي تستضيفه مدينة فرانكفورت في الفترة من 20 حتى 22 مايو، يضم "فعاليات دبي للأعمال" و 30 جهة من الشركاء والجهات المعنية، للتعريف بالإمكانات الهائلة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي لتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من الشركاء الرئيسيين في معرض IMEX فرانكفورت 2025، أحد أبرز المعارض التجارية العالمية المتخصصة في قطاع فعاليات الأعمال، والذي انطلقت فعالياته في 20 مايو ويستمر حتى 22 مايو الجاري.

تأتي هذه المشاركة في ظل مواصلة دبي تحقيق إنجازات عالمية في هذا القطاع، إذ حصلت دبي خلال المعرض على جائزة المركز الأول عالميا في عدد المشاركين لكل اجتماع للجمعيات الدولية، كما حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الاجتماعات التي تنظمها الجمعيات الدولية في دبي، وذلك وفقاً لتصنيف "الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات" (ICCA). ومن جهتها صنفت "سيفنت" (Cvent) هذا الأسبوع دبي في المركز الأول ضمن قائمتها لأفضل 25 وجهة لاستضافة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويؤكد حصول دبي على هذه الجوائز قدرة المدينة على استضافة أعداد متزايدة من فعاليات الأعمال، وكذلك المساهمة في نمو أنشطة واجتماعات الجمعيات الدولية بما يسمح لها من الاستفادة من السوق، وكذلك الترحيب بأعداد إضافية من الأعضاء.

ضم وفد دبي المشارك في معرض آيمكس IMEX إلى جانب "فعاليات دبي للأعمال" نحو 30 جهة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، للترويج لدبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة فعاليات الأعمال. وتمثل الجهات المشاركة منشآت فندقية، ومعالم رئيسية، وشركات إدارة الوجهات، وشركات الطيران، ومزودي الخدمات، إلى جانب شركات وجهات مهمة مثل: طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي. ويجسد هذا الحضور اللافت القدرات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم فعاليات عالمية مواكبة لمستجدات العصر، وترتكز على الابتكار وتبادل المعرفة والنمو المستدام.

وحول هذه المشاركة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تكتسب مشاركتنا في معرض آيمكس فرانكفورت أهمية خاصة كونه حدثا عالميا مهما نؤكد من خلاله مكانة دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال المميزة، فضلا عن الفرص التي يتيحها للتواصل وتعزيز العلاقات مع شركائنا والجهات المعنية الرائدة في هذا القطاع المهم".

وأوضح الخاجة أنّ مواصلة تصدّر دبي للتصنيفات الدولية الصادرة عن كل من الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات وسيفنت، إلى جانب النمو المتزايد في عدد فعاليات الأعمال الكبرى التي تستضيفها الإمارة، هو ثمرة نهج التعاون والتنسيق مع شركائنا، والذي يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما تعتبر فعاليات الأعمال أحد العناصر الأساسية لاستراتيجيتنا السياحية، وتسهم بوتيرة متسارعة في دفع عجلة النمو في سائر القطاعات الرئيسية الأخرى، كما تؤدي دوراً محورياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر مدن العالم ابتكاراً، وشمولاً، واستعداداً للمستقبل، وذلك وفق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة".

وتأتي مشاركة دبي في معرض آيمكس IMEX لهذا العام انسجاماً مع شعار الدورة الحالية (الأثر 2.0: تفعيل المستقبل)، والذي يسلط الضوء على مسؤولية مجتمع فعاليات الأعمال العالمي في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم والقطاع، فضلا عن دوره المحوري في إحداث تأثير إيجابي عبر تنظيم الفعاليات، وعقد الشراكات، وإطلاق المبادرات. وفي هذا الإطار، تواصل دبي استقطاب فعاليات أعمال تسهم في زيادة عدد زوار الإمارة، وكذلك تدعم منظومة الابتكار، وتعزز الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ويتجسد هذا الزخم الذي تشهده دبي مع فوزها بعطاءات استضافة 437 فعالية أعمال خلال العام 2024، من مؤتمرات، واجتماعات، وسياحة الحوافز، بنمو نسبته 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 210 آلاف مشارك إلى دبي خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة الأعمال والسياحة في الإمارة. ومن بين فعاليات الأعمال الكبرى التي نجحت دبي في الحصول على حق استضافتها: Amway ESAN 2025، والمؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM 2025)، والندوة العالمية لأبحاث النظم الصحية 2026، والمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027، ومؤتمر ISAPS Olympiad العالمي 2027، وفعالية Forever Living Products Global Rally 2026، والجمعية العلمية للجنة أبحاث الفضاء (COSPAR) 2028، والمؤتمر الدولي حول الرؤية الحاسوبية(ICCV 2029).

وتواصل دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع السياحة بالتوازي مع استراتيجيتها لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. فقد استقبلت دبي في العام 2024 نحو 18.72 مليون زائر دولي، وهو رقم قياسي يعكس نمواً بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي في العام 2025، مع استقبال الإمارة لـ 5.31 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير حتى مارس، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وقد كانت فعاليات الأعمال من العناصر الأساسية المساهمة في هذا النمو المستدام، لما لها من دور محوري في إحداث أثر اقتصادي واسع النطاق في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي العالمية. وفي إطار مواكبة النمو المتسارع في الطلب على استضافة الفعاليات، يتم تنفيذ خطة توسعية كبرى لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرة الإمارة على استضافة فعاليات أكبر حجماً ونوعاً. ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التنمية الحضرية الأوسع نطاقاً، التي تشمل أيضاً توسعة مطار آل مكتوم الدولي، ليشكل استثماراً استراتيجياً يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض الكبرى، ويوفر قيمة طويلة المدى تلبي مستويات الطلب المتزايدة ومعدلات الحضور.

وتأتي أهمية معرض آيمكس IMEX من كونه ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التواصل الدولي لـ"فعاليات دبي للأعمال"، فهو منصة مهمة للقاء ممثلي المؤسسات والجمعيات العالمية، وتعزيز التعاون معها. وتحرص دبي على الاستفادة من مثل هذه المعارض والملتقيات لتوطيد شراكاتها وعلاقاتها الدولية، وجذب فعاليات تدعم أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك جهودها في تحقيق الاستدامة.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

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