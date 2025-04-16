دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها، بما يلبي احتياجات المرضى، أعلنت "دبي الصحية" عن اعتماد برنامج "بريس جيني" الرائد عالمياً، لقياس تجربة المرضى في منشآتها الصحية عبر استبيانات للرأي مصممة خصيصاً لكل رحلة علاجية، تختلف حسب التخصصات الطبية.

وأوضحت "دبي الصحية" أنها تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي: قياس تجربة المرضى وانطباعاتهم في مختلف المنشآت الصحية خلال فترات العلاج، وتحديد المقترحات القابلة للتطبيق لتحسين تجربتهم، ومقارنة أداء المنشآت الصحية بنظيراتها ذات الأداء المتميز، إضافةً إلى تحسين المجالات الرئيسية وتحديد تأثيرها على المرضى وفقاً لنوع المنشأة والخدمة المقدمة.

ويتم استطلاع آراء المرضى من خلال رسالة نصية تُرسل إليهم بعد انتهاء رحلتهم العلاجية، تتضمن الرسالة رابطاً خاصاً بالاستبيان يتيح لهم مشاركة تجربتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة. فيما يتم استطلاع آراء المرضى المقيمين حول مستوى الخدمة من خلال الاتصال بهم هاتفياً. وتستهدف هذه الاستبيانات جميع المرضى في كافة التخصصات الطبية.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تحليل ودراسة آراء المرضى وملاحظاتهم المهمة حول تجربتهم العلاجية، مما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بجودة الرعاية وتعزيز رضا المتعاملين. كما يدعم البرنامج الجهود المستمرة لـ"دبي الصحية" في ترسيخ بيئة تركز على التعاون والتعلم المستمر، بما يضمن الحفاظ على مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية.

بهذه المناسبة قال الدكتور عامر الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: "يدعم هذا البرنامج جهودنا المستمرة لتطوير نظام صحي متكامل، قائم على أسس علمية من خلال التحليل الدقيق لآراء وملاحظات المرضى حول تجربتهم العلاجية، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، مما يدفع عملية التطوير في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، بما ينسجم مع عهد "المريض أولاً"، ويعزز قدرتنا على تطوير كفاءة الخدمات لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية33 للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية".

وأضاف:" نؤكد التزامنا الراسخ بتوفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال الاستماع إلى ملاحظات وآراء المرضى، وفهم احتياجاتهم عن قرب، بما يمكننا من تبني قرارات استراتيجية مدروسة تسهم في تعزيز رحلتهم العلاجية، وتحقيق تحولاً نوعياً في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم".

وأكد أن برنامج "بريس جيني" سيمكننا أيضاً من تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، وتحقيق مستويات أعلى في رضا المتعاملين. من خلال تحليل البيانات المستمدة من استبيانات المرضى سنعمل على تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز بيئة صحية تضع المريض ركيزة أولوياتها. ندعو كافة المتعاملين إلى مشاركة تجاربهم العلاجية عبر الاستبيان الذي سيصلهم بعد تلقي الخدمة.

بريس جيني:

جدير بالذكر أن برنامج "بريس جيني" الرائد عالمياً في قياس تجربة المرضى، يجري نحو 150 مليون استطلاع للرأي سنوياً على مستوى العالم، من بينها أكثر من 25 مليون استطلاع إقليمياً، وتضم شبكته آلاف المنشآت الصحية الرائدة، من بينها 1500 منشأة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل بشكل أساسي على توفير رؤى قابلة للتنفيذ، كما يدعم عمليات التطوير المستمر ويعزز الالتزام بالرعاية المميزة التي تركز على المريض.

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