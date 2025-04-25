د. عامر شريف: المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العلاقة بين المسؤولين والمتعاملين

- دعا كافة أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة بآرائهم وتجاربهم في المجالس بكل شفافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار التزامها المستمر بالارتقاء بتجربة المتعاملين، وضمن مبادرات "عام المجتمع 2025"، أعلنت "دبي الصحية" عن إطلاق مبادرة "مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع"، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع سكان دبي في مختلف الأحياء، وتمكينهم من المشاركة في تطوير الخدمات الصحية عبر مشاركة آرائهم وملاحظاتهم حول تجاربهم.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية من خلال الحضور المباشر في الأحياء السكنية، والتفاعل الإيجابي مع ملاحظات المتعاملين، كما توفر منصة مفتوحة لتبادل الأفكار والمقترحات لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الحياة، بما يلبي تطلعات سكان دبي واحتياجاتهم.

واستهلت "دبي الصحية " أولى مجالسها المجتمعية يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري بلقاء سكان منطقة جميرا، وستعقد المجالس بشكل شهري لتشمل مختلف أحياء دبي خلال الفترة المقبلة.

حضور لافت:

وشهدت النسخة الأولى من مبادرة " مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع"، التي عقدت في مجلس أم سقيم بمنطقة جميرا حضوراً لافتاً من قبل السكان، الذين تفاعلوا مع مسؤولي "دبي الصحية"، وطرحوا الملاحظات والمقترحات التطويرية، وآرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة بكل شفافية.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية": "تجسد مبادرة (مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع) التزام "دبي الصحية" بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الأبواب المفتوحة بين المسؤولين والمتعاملين، من خلال الوصول إليهم في أماكن تواجدهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم، وإتاحة المجال أمامهم لمشاركة تجاربهم حول الخدمات الصحية التي يتلقونها على أسس من الثقة والشفافية، وذلك في إطار عهدنا الراسخ "المريض أولاً"، وبما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة."

وأضاف:" تأتي مبادرة "مجالس دبي الصحية – صوت المجتمع"، ضمن مبادرات "عام المجتمع"، وفي إطار خطة متكاملة تنفذها "دبي الصحية" لتمكين المرضى والمتعاملين من الإسهام الفاعل في تطوير خدمات الرعاية الصحية. وشملت الخطة إطلاق برنامج "بريس جيني" الرائد عالمياً في قياس تجربة المرضى مؤخراً، والذي يعتمد على استبيانات مصممة خصيصاً لكل رحلة علاجية، بما يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين".

ودعا الدكتور عامر كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة بآرائهم وتجاربهم في هذه المجالس، وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم بكل شفافية لفريق "دبي الصحية"، حيث سيتم العمل على تنفيذها مباشرة، في إطار خطط التحسين المستمرة.

أهداف استراتيجية:

تهدف هذه المجالس إلى دعم أهداف "عام المجتمع" عبر مبادرات ميدانية فعّالة تعزز العلاقة بين "دبي الصحية" وأفراد المجتمع، وتوفير منصة حوارية تفاعلية للتواصل المباشر مع السكان في أماكن تواجدهم، والتعرّف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال الاستفادة من التجارب اليومية للمتعاملين وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتُعد المجالس منصة حيوية لتوفير معلومات وبيانات تسهم في دعم الخطط المستقبلية من خلال إشراك المتعاملين لصناع القرار في صياغة الخطط التطويرية. كما تسعى إلى ترسيخ ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية عبر الحضور المباشر في الأحياء السكنية والتفاعل مع ملاحظات المتعاملين.

وأكدت "دبي الصحية" أنها تعمل على رصد كافة الملاحظات والأفكار التطويرية التي يتم طرحها من قبل أفراد المجتمع خلال المجالس، للبدء الفوري في دراستها من قبل فريق العمل وتحويلها إلى مبادرات وبرامج واقعية تلبي تطلعاتهم في المنظومة الصحية.

-انتهى-

#بياناتحكومية