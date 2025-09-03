استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" سعادة السيدة ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمقره الكائن في برج التجارة العالمي بالمنامة، حيث كان في استقبالها الرئيس التنفيذي للمعهد السيدة نورة جمشير وعدد من الفريق الإداري وكوادر المعهد، وذلك في إطار الحرص على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات وتوطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية.

وقدمت السيدة جمشير خلال الزيارة عرضاً شاملاً حول نشأة وأهداف ومهمة المعهد، ودوره الرائد في ترسيخ البحرين كمركز إقليمي وعالمي في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وما يقوم به من جهود دؤوبة في الحفاظ على تراث اللؤلؤ البحريني وتعزيز الوعي حوله كرمز للهوية الوطنية والإرث الثقافي الغني الذي تزخر به المملكة، كما اطلعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية على أقسام المعهد وتعرفت على ما يقدمه من دورات تدريبية وبحوث علمية وخدمات فحص وتقييم عالية المستوى.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة جمشير أهمية هذه الزيارة في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص تبادل الخبرات في صناعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وفتح أبواب أوسع للشراكة في مجالات التدريب والبحوث وفحص وتجارة المجوهرات، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تمثّل خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين التي ترتبط بصناعة اللؤلؤ والمجوهرات، خصوصاً مع حضور الأحجار الكريمة كعنصر ثقافي وتراثي مشترك بين البلدين.

وأضافت: "نحن سعداء بزيارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى مملكة البحرين، ونرى في هذه الزيارة فرصة لتوطيد أطر التعاون مع الشركاء اللبنانيين في القطاع، بما يتيح تبادل المعارف والخبرات، ويعزز مكانة البحرين كمركز رائد للؤلؤ والمجوهرات الفاخرة في المنطقة، كما أن هذه الزيارة تعكس تقدير سفارة الجمهورية اللبنانية للخبرات البحرينية العريقة والمتراكمة في هذا القطاع الحيوي، والرغبة في الاطلاع عن كثب على تجربة المعهد".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

#بياناتحكومية