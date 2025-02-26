استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" سعادة السيد أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمقره الكائن في برج التجارة العالمي بالمنامة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي السيدة نورة جمشير، إلى جانب عدد من كوادر المعهد، وجاءت هذه الزيارة بهدف بحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى مجالات التدريب والبحوث ذات الصلة، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية والمتينة بين البحرين والمملكة المتحدة في مجال اللؤلؤ، والتي كان آخرها توقيع "دانات" اتفاقية في عام 2023 لإطلاق خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في المملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما شهد عام 2020 توقيع "دانات" اتفاقية مع جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A)، ليصبح بذلك أول مركز معتمد لتقديم برامج الجمعية في المنطقة، مما يعزز من قدرات المعهد في التدريب والبحوث المتعلقة باللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وخلال الزيارة؛ قدمت السيدة نورة جمشير عرضًا شاملًا لسعادة السفير حول نشأة ومهمة المعهد، ودوره في تعزيز سمعة البحرين كمركز عالمي في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وجهوده المستمرة في تعزيز تراث اللؤلؤ البحريني والحفاظ على بيئة بحرية مستدامة، كما اصطحبت السفير في جولة بأقسام المعهد، اطلع فيها على المختبرات المجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة، وتعرف على الدورات التدريبية والبحوث العلمية الميدانية التي يجريها المعهد.

وشملت الزيارة أيضًا جولة في مكتبة عرض الأحجار الكريمة التابعة للمعهد، والتي تُعد الأكبر من نوعها على المستوى الإقليمي؛ تعرف من خلالها السفير لونج على عينات متميزة من اللآلئ والأحجار الكريمة التي تعكس أصالة التراث البحريني وعراقته، واطلع أيضًا على الفعاليات التي يقيمها المعهد ويشارك فيها على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى برامج نشر الوعي باستخراج وتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة؛ أكدت السيدة نورة جمشير أهمية هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون بين البحرين والمملكة المتحدة، مما يفتح آفاقًا جديدة لإقامة شراكات دولية تساهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزز من مكانة البحرين كمركز عالمي رائد في هذا القطاع، وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية العريقة بين البحرين والمملكة المتحدة في قطاع اللؤلؤ، حيث اشتهرت البحرين بإنتاج اللؤلؤ الطبيعي لأكثر من 5000 عام، وجذبت عبر التاريخ تجار المجوهرات الإنجليز الباحثين عن أجود أنواعه.

كما أشارت إلى أن اللؤلؤ البحريني لا يزال يحظى بشهرة عالمية، مستشهدةً بارتداء أميرة ويلز كيت ميدلتون لأقراط من اللؤلؤ البحريني خلال الاحتفالات الملكية استعدادًا لتتويج الملك تشارلز الثالث في المملكة المتحدة، واستذكرت جمشير عقد اللؤلؤ الأصيل وحلق اللؤلؤ الذي لبسته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عدة مرات، وعدما سُئلت عن أسباب تفضيلها الدائم لهذا العقد قالت لأنه من اللؤلؤ البحريني الطبيعي وهي تلبسه منذ نصف قرن ولا يزال محافظًا على لونه وبريقه كأنه صنع اليوم، مما يبرز المكانة التي يتمتع بها هذا اللؤلؤ كرمز للأناقة والرقي.

وأكدت جمشير على التزام "دانات" بمواصلة الجهود لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات مع مراكز الأبحاث والمختبرات العالمية بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين بأن تكون مركزًا عالميًا في هذا القطاع، ويعكس إرثها الحضاري العريق كمصدر للؤلؤ الطبيعي الفريد من نوعه.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

#بياناتشركات