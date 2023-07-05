بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة الصديقة، قامت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، والسيد تشارلز تورنر المدير العام لشركة مالكا أميت، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة "مالكا أميت" لتقديم خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وبموجب الاتفاقية ستتولى الشركة من خلال مكتبها في لندن مهمة التواصل مع العملاء المحتملين واستلام ما يرغبون بفحصه من اللؤلؤ والمجوهرات والأحجار كريمة، ثم إرسالها إلى مختبر "دانات" في البحرين بغرض الفحص، وإعادة شحنها إلى العملاء مرفقة بشهادة الفحص والتقييم المعترف بها عالميًا، في عملية تسير وفقًا لأعلى معايير الأمن والموثوقية.

واختارت "دانات" بدء توسعة تقديم خدماتها دولياً من خلال السوق البريطاني العريق، والمعروف عالمياً في مجال تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث تتخذ العديد من دور المجوهرات حول العالم من لندن مقراً رئيساً لأعمالها، كما يعتبر هذا السوق الوجهة الأولى للكثير من الراغبين في اقتناء اللؤلؤ والمجوهرات والأحجار الكريمة.

الجدير بالذكر أن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" يعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين، حيث حقق على مدى السنوات الست الماضية نقلة نوعية في تقديم خدمات فحص المجوهرات وعقد الشراكات العالمية وتنظيم البرامج التدريبية، ويواصل المعهد عمله على عقد المزيد من الشراكات المثمرة مع نظرائه في المنطقة والعالم، والمساهمة عالميًا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية، إضافة إلى جهوده في تعزيز الثقة بتجارة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين وحول العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.