مبارك العامري: المنتدى سيعكس جهود ورؤى نحو تعزيز وتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية التي تتماشى مع رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

سيجمع نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر وصانعي السياسات والمبتكرين بهدف تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية.

كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش تفاعلية ومعرض مصاحب خلال المنتدى.

أبوظبي: تنظّم دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية، من 2 ولغاية 3 أكتوبر المقبل، وذلك بالشراكة مع شركة ديلويت الشرق الأوسط.

تأتي النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية تحت شعار "لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية" وتهدف إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاتجاهات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ، واستكشاف استراتيجيات لرعاية وتطوير أفضل المواهب في القطاع الاجتماعي، والكشف عن الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية المختلفة في مجال الخدمات الاجتماعية.

ويجمع المنتدى نخبة من قادة الفكر وصانعي السياسات والممارسين ومقدمي الخدمات والمبتكرين المحليين والدوليين بهدف تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول والأفكار وتبادل أفضل الممارسات العالمية المتطورة، ما يسهم في تحقيق جودة حياة مستدامة تعزز ريادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي ستتناول خطابات ملهمة من قبل المسؤولين والقيادات في القطاع الاجتماعي في الدولة وخارجها، وتنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي سيتم من خلالها مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجال الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية من خلال عقد ورش عمل ودراسات حالة تُسلط الضوء على أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى معرض مصاحب سيسلط الضوء على عروض متنوعة لأبرز الأعمال المؤثرة من قبل مقدمي الخدمات والمبتكرون في القطاع الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: يأتي تنظيم منتدى الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، ضمن جهود واضحة نحو تعزيز وتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في مجتمع أبوظبي والدولة بشكل عام، والتي تتماشى مع رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع المنتدى نخبة من الخبراء ومقدمو الخدمات في القطاعين العام والخاص وصنّاع السياسات والمبتكرين وغيرهم، من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الاجتماعية، كما سيسهم المنتدى في تعزيز الوعي بالقضايا والموضوعات التي ترتبط بهذا القطاع ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهه.

وأضاف مبارك العامري، نتوقع أن يستقطب المنتدى على مدار يومين أكثر من 500 زائر ومشارك ومختص وهو ما سيتيح الفرصة لجميع المعنيين من تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، حيث نسعى من خلال التعاون مع شركة ديلويت الشرق الوسط، إلى التأكيد على أهمية التعاون مع القطاعين العام والخاص في تنظيم مثل هذه المنتديات والتي تحقق التكاملية في الأدوار من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وأفراد المجتمع.

وأكد العامري أن المنتدى يشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والابتكار في مجالات الرعاية الاجتماعية، وأن يسهم في تحقيق رؤيتنا لمستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد المجتمع، ونحن على ثقة بأن الحوار المفتوح والبنّاء الذي سيشهده المنتدى سيؤدي إلى نتائج مثمرة وإيجابية تعود بالنفع على الجميع.

وبين المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، الجهود التي بذلتها الدائرة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، من إنشاء دائرة تنمية المجتمع في عام 2018، والعمل مع كافة الشركاء لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية لضمان تقديم أفضل الخدمات لمجتمع أبوظبي؛ مشيراً إلى إصدار الدائرة في عام 2021 قراراً بشأن توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير برنامج بناء القدرات بالتعاون مع جامعة الإمارات، الذي شهد تخريج 153 مهني رعاية اجتماعية.

ويذكر أن الدائرة أصدرت 300 رخصة لمهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة بدءاً من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2024، شملت 191 رخصة للأخصائيين الاجتماعيين، 95 رخصة للأخصائيين النفسيين، 10 رخص للمرشدين الأسريين والزواجيين، و3 رخص للمُحلِّلين السلوكيين التطبيقيين، ورخصة واحدة للمعالجين النفسيين.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا