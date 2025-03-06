أبوظبي: حصدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي جوائز "ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2025، حيث فازت بكل من جائزة التميز الذهبية في الابتكار في المؤسسات الحكومة ، وجائزة الابتكار الفضية في إدارة وتخطيط وممارسة خدمة العملاء للمؤسسات الحكومية، ما يعكس جهود دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في تقديم مبادرات نوعية تعزز رفاه المجتمع وتدعم استدامة التنمية الاجتماعية.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الدائرة في تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في رسم مستقبل أكثر إشراقاً في إمارة أبوظبي، عبر مبادرات تشجع طرح الحلول الإبداعية التي تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفازت الدائرة بالجوائز عن مبادرة "وياكم" المنصة الرقمية المجتمعية بالجائزة الذهبية عن فئة التميز في الابتكار في المؤسسات الحكومية ، عبر إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة وتستقبل مقترحاتهم لمعالجة أهم التحديات المجتمعية المختلفة، حيث استقبلت المبادرة في دوراتها الثلاث أكثر من 500 فكرة قدمها أفراد المجتمع، تم تفعيل عدد كبير منها، ومبادرة "تقهوى" التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والقطاع الخاص، التي تعد منصة رقمية مبتكرة، والأولى من نوعها في الإمارة، والهادفة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات الزوجية من خلال نخبة من المتخصصين في مجال العلاقات الأسرية.

كما حصدت الدائرة على الجائزة الفضية ضمن فئة الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسة خدمة العملاء للمؤسسات الحكومية، والذي أكد تميز الدائرة في تقديم خدماتها للمتعاملين خلال السنوات الماضية عبر تحسين تجربة العملاء بأفضل الطرق والاساليب الابتكارية لتحسين تجربة المتعامل، ومن خلال تعزيز ثقافة التحسين والتميز المؤسسي لدى كافة العاملين لديها والتزامها بتطوير خدماتها وفق معايير تجربة متعامل بلا جهد.

وفي هذه المناسبة، أكدت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، أن الفوز بهذه الجوائز يعد ثمرة الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة في تعزيز الابتكار الاجتماعي، مشددًا على أهمية تطوير المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع بأساليب حديثة ومستدامة.

وأضافت الحوسني، أن دائرة تنمية المجتمع، وتماشياً مع "عام المجتمع" تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة والفاعلة والمستدامة لمختلف الموضوعات الاجتماعية، وتعزيز أطر التعاون مع كافة الشركاء، وإبراز دور كل فرد في المجتمع في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وقالت سعادة شيخة الحوسني: "الابتكار الاجتماعي هو ركيزة أساسية في تطوير المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، ونحن نؤمن بأن الابتكار ليس مجرد نهج، بل هو ثقافة متأصلة في طريقة عملنا، ونسعى من خلال المبادرات مثل وياكم، وتقهوى، إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لصنع الفارق في مجتمعنا، وخلق الحلول المبتكرة التي تواكب تطلعات الأفراد وتعزز الترابط المجتمعي وترسخ فيهم الموروث والقيم الإماراتية."

وبيّنت أن الفوز يشكل حافز إضافي للدائرة لمواصلة عقد الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات لتطوير مبادرات مبتكرة تعزز التماسك الاجتماعي وتحقيق رؤية الدائرة في بناء مجتمع متلاحم ينعم بجودة حياة متكاملة.

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