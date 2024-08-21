الإمارات العربية المتحدة – رأس الخيمة: في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية وتعزيز أطر التعاون بين الجهات الحكومية، وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة اتفاقية مع الاتحاد للماء والكهرباء. تهـدف هذه الاتفاقية لتحديث وتعزيز الأنظمة الإلكترونية عبر نظام "النافذة الإلكترونية الموحدة".

تمت مراسم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، في مقر دائرة بلدية رأس الخيمة، بحضور كل من سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة البلدية، وسعادة يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من المبادرات المستمرة لتحسين الأداء وتسهيل في إمارة رأس الخيمة.

صرح سعادة منذر بن شكر الزعابي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنسيق المستمر بين بلدية رأس الخيمة والجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين. هدفنا هو تعزيز الشراكات وتطوير الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات مجتمعنا بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على الجميع وتدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "يسعدنا التعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة في تحديث وتعزيز الأنظمة الإلكترونية عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة، بما يشكّل خطوة استراتيجية لتحسين وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها وتوفير تجربة سلسة ومتميزة للمتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات، عبر منصّة موحّدة وسهلة الاستخدام".

وأضاف: "تعدّ هذه الاتفاقية والتي تأتي تنفيذًا لإحدى المبادرات الطموحة التي أسفر عنها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، جزءًا من جهود الاتحاد للماء والكهرباء لتوسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات، ودفع مبادرات التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الخدمي".

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