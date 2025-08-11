دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار احتفالها باليوم العالمي للشباب، أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على ريادة نموذجها المبتكر المتمثل في مجلس الشباب، والذي نجح على مدى ثلاث سنوات في تمكين الكفاءات الشابة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات استراتيجية رائدة. جاء هذا انسجاماً مع رؤية الدائرة الثابتة، التي ترى في الشباب المحرك الأساسي للمستقبل، وقوة دافعة للتنمية المستدامة، وعنصراً محورياً في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار والريادة.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهتماماً بالغاً بالشباب، إيماناً منها بأن الشباب هم صناع الغد وركيزة نهضة الوطن. ونؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وخاصة في الشباب الواعد القادر على تجاوز التحديات وتصور المستقبل وصناعته. ومن هنا جاءت مبادرة ’مشروع الإمكانات البشرية‘ لترجمة هذا التوجه إلى خطة عمل مؤسسية شاملة تُمكّن الأفراد وتُسهم في تعزيز ازدهار المؤسسات، وتُعيد تعريف التنمية بمنظور يضع الإنسان والإبداع والغاية السامية في صلب أولوياته".

وفي هذا السياق، أكد عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن الرحلة لم تكن خالية من التحديات، قائلًا: "انطلقنا ببدايات طموحة، غنية بالتجارب والدروس، لكن إيماننا كان رفيقنا، والعمل الجاد دليلنا. تعلمنا أن نحلم بلا حدود، ونخطط بثقة، وننتظر الأفضل. واليوم، نحتفل باليوم العالمي للشباب، ونستذكر مسيرةً حافلة بالإنجازات، وننظر إلى المستقبل بطموح أكبر".

وتم تأسس مجلس الشباب في عام 2022 بتوجيهات من المدير العام، ليعمل كنموذج استشاري داخلي يعتمد نهج الشركات الكبرى في تحليل التحديات وصياغة الحلول. وتلقّى أعضاء المجلس تدريباً في أكاديمية "ماكنزي"، وأطلقوا أولى مبادراتهم ضمن الدائرة بنجاح، قبل أن يتوسع نطاق عملهم إلى مشروع "صمم وظيفتك المستقبلية"، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، والذي تم إطلاقه ضمن فعاليات معرض "رؤية" للوظائف عام 2023، ليُصبح لاحقاً من أبرز المبادرات الشبابية على مستوى الإمارة.

وبعد إنجاز هذا المشروع، أطلقت الدائرة نموذجاً متطوراً لعمل مجلس الشباب يرتكز على أربعة مسارات استراتيجية، تمّ اعتمادها كإطار مؤسسي معتمد للمرحلة القادمة، وهي مسار الشراكات لتعزيز التكامل بين مجالس الشباب والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال مبادرات نوعية مشتركة، مسار تنمية القدرات لصقل المهارات القيادية والفكرية والمهنية للشباب وتأهيلهم لريادة التغيير، ومسار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أدوات معرفية ومبادرات مبتكرة تُسهم في صنع مستقبل الوظائف، إضافة الى مسار جودة الحياة لدعم التوازن النفسي والجسدي والمالي للشباب، وترسيخ بيئة عمل وإنجاز صحية ومحفزة.

ويمثل هذا النموذج أحد أبرز النماذج المؤسسية لمجالس الشباب المؤسسية على مستوى الدولة، حيث يعكس نضج التجربة وتحولها من العمل الداخلي إلى الريادة المجتمعية المؤثرة.

كما طوّر المجلس مشروعاً نوعياً آخر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "مستشرف الرؤية المستقبلية"، الذي يتيح للشباب استكشاف قدراتهم وتصميم مسارات نموهم المهني. ونال هذا المشروع اهتماماً واسعاً من قيادات ومدراء في جهات متعددة داخل وخارج الحكومة، مما دفع نحو اعتماد المشروع كتجربة ريادية قابلة للتطبيق في مختلف المؤسسات.

وخلال العام الماضي، قاد مجلس الشباب سلسلةً من الاجتماعات الحضورية والإفتراضية، شملت الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا، حيث قدّم عرضاً استشرافياً لمشروعيه الرائدين "صمم وظيفتك المستقبلية" و"مستشرف الرؤية المستقبلية" أمام أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، بما في ذلك مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومؤسسة غالوب العالمية، وكليات الأعمال المرموقة في هارفارد ووارتون وستانفورد، وكلية المستقبل في جامعة ولاية أريزونا، حيث أثمرت هذه الجولات حوارات استراتيجية غنية، وتبادل للمعارف والخبرات مع هذه الصروح العالمية الرائدة في مجال استشراف المستقبل والتنمية البشرية وتطوير المؤسسات وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

وحظيت هذه المشاريع باهتمامٍ دولي واسع، حيث نالت إشادةً كبيرةً لطابعها الابتكاري وقدرتها على إحداث تحوُّلٍ نوعي يمتد أثره من الإنسان إلى المؤسسة والمجتمع. وأثمر هذا التفاعل العالمي عن دمج المشروعين ضمن رؤية موحّدة تمثلت في إطلاق "مشروع الإمكانات البشرية" بشكلٍ رسمي خلال ملتقى دبي للشباب 2025، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى قيادة التحول العالمي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية انطلاقاً من دبي.

وشهد المشروع أولى خطواته التطبيقية عبر تجربة رائدة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بمشاركة فعالة من مديرها العام وموظفيها، ما يمثل انطلاقةً عمليةً نحو تعميم المبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل كافة الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

هذا، وقد شارك مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في عدد من المبادرات المشتركة مع مجالس شبابية اتحادية ومحلية، أبرزها تنظيم محاضرة ملهمة بعنوان "الريادة في تحقيق المستحيل" بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ضمن مشروع التوعية المدرسية، والمساهمة في إعداد والمشاركة في الحلقة الشبابية مع مجلس شباب دبي تحت عنوان "استدامة الريادة: الإنسان × الابتكار = جوهر دبي"، فضلاً عن المشاركة مع مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات في طرح الرؤى والأفكار حول مستقبل التنقل والاستدامة، والتعاون معهم في تنظيم ورشة عمل وجلسة تبادل معرفي، أسهمت في تحفيز موظفي الدائرة على الإبداع وتعزيز النمو والتفكير المستقبلي

ويتطلع مجلس الشباب بثقةٍ وطموحٍ نحو المستقبل، مستنداً إلى "مشروع الإمكانات البشرية" كبوصلةٍ استراتيجية تُشكّل خارطة الطريق نحو غدٍ واعد. ويواصل مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسيرته الرائدة في تمكين الكفاءات الشابة، ليكونوا روّاد التحول التنموي في دبي ودولة الإمارات، مُتجسّداً إيمانهم الراسخ بأنّ تحقيق المستحيل ليس سوى أولى محطات مسيرة الازدهار والريادة.

