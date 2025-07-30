أقامت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حفلًا خاصًا تقديرًا لجهود موظفيها المتميزين الذين تخرّجوا بنجاح في برنامج "تأهيل" لتطوير قيادات الصف الثاني، حيث كرّمهم سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من قيادات الدائرة وممثلي أكاديمية بي دبليو سي (PwC) المنفذة للبرنامج.

وجاء هذا البرنامج الاستراتيجي ثمرة لتعاون استثنائي بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأكاديمية بي دبليو سي للاستشارات والتدريب، لتزويد القيادات الناشئة بالأدوات والمعارف الضرورية لاستشراف المستقبل، وتعزيز قدراتهم على إدارة التحول المؤسسي وتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، لتلبية الاحتياجات المستقبلية ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في تمكين الكفاءات الحكومية، بما يجمع بين التطوير السلوكي والتقني والاستراتيجي.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد برنامج ’تأهيل‘ رؤيتنا في تطوير قيادات الصف الثاني وتزويدهم بالأدوات والمهارات المتقدمة التي تجمع بين الفكر الاستراتيجي والمعرفة التقنية والسلوكيات القيادية الحديثة، ما يتيح لهم التعامل بكفاءة وفعالية مع تحديات المستقبل واستثمار الفرص التي تطرحها التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وقد لمسنا من خلال هذا البرنامج المتميّز تفاعلًا نشطًا وحماسًا استثنائيًا من المشاركين، ما يعكس وعي كوادرنا بأهمية مواصلة التعلم والتطور الشخصي كعامل أساسي في تحقيق طموحات دبي المستقبلية. ونحن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نبني استراتيجيتنا على إنتاج كفاءات قادرة على قيادة التغيير وصناعة الفارق في بيئة العمل الحكومي، ونؤكد التزامنا بالعمل الدائم والمستمر على تصميم وتنفيذ وإطلاق المزيد من البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز جاهزية موظفي حكومة دبي، وتدعم دورهم الريادي في مسيرة التنمية والتحديث".

وامتد البرنامج في رحلة تعلم ملهمة ومكثفة استمرّت ثلاثة أشهر، من مايو وحتى يوليو 2025، ضمّت مجموعة من المحاور التخصصية المتقدمة، وأبرزها: أساسيات التفكير الاستراتيجي، والتطبيق العملي لإدارة المشاريع، والتوجيه والإرشاد، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، واستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة التغيير المؤسسي. كما تضمن البرنامج مشاريع ختامية جماعية ركزت على ابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل الحكومية، ما يعزز سعادة الموظفين ويدعم الإنتاجية.

وأشاد المشاركون بالبرنامج، ووصفوه بالفرصة القيمة التي أتاحت لهم التواصل مع زملاء من إدارات مختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدين أن ما اكتسبوه من مهارات تقنية وسلوكية سيحمل أثرًا مباشرًا على مسيرتهم المهنية، ويسهم في تحسين أدائهم اليومي وتوسيع آفاقهم الوظيفية.

وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أداء دورها المحوري في تطوير الكفاءات الحكومية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج نوعية تُعزّز جاهزية كوادرها وتدعم مسيرة التحديث الحكومي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، ويتماشى مع رؤية دبي المستقبلية نحو التميز والريادة في العمل المؤسسي.

-انتهى-

#بياناتحكومية