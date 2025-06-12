326 موظفاً من أصحاب الهمم دمجتهم الجهات التابعة لحكومة دبي حتى 2024

237 عدد الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بدبي

بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في صدارة الجهات في توظيف أصحاب الهمم

دبي -أظهرت نتائج تقرير "التوظيف الدامج 2024"، الذي أعدته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مواصلة الجهات الحكومية في دبي استقطاب وتوظيف ودمج أصحاب الهمم ضمن كوادرها وقواها العاملة، بهدف تفعيل إمكاناتهم وبناء قدراتهم وتحقيق اندماجهم الفاعل في تطوير العمل الحكومي والابتكار في خدماته وتعزيز شموليتها بما يحقق طموحاتهم الشخصية والمهنية ويعزز مساهمتهم في مسارات التنمية انطلاقاً من موقع دبي وريادتها العالمية كمجتمع ممكّن ودامج لكل فئاته.

وتترجم الزيادة المستمرة لأعداد موظفي حكومة دبي ومختلف الجهات التابعة لها من أصحاب الهمم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، بأهمية الدمج الفاعل لأصحاب الهمم في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الحكومي، وتمكينهم من بلورة إمكاناتهم ومهاراتهم والمساهمة في تصميم مستقبل دبي واستدامة النمو والتطور فيها.

منظومة متكاملة

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية هذا الدور بقوله: "يأتي تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نقطة انطلاق رئيسية لتمكين أصحاب الهمم، ليس فقط من خلال فرص التوظيف، بل عبر منظومة متكاملة تبدأ بالتقييم والتأهيل، وتستمر بالمتابعة والتطوير المهني. نحن لا نمنح وظيفة، بل نبني مساراً وظيفياً قائماً على الكفاءة والعدالة والشغف. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزامنا الراسخ بخلق بيئة عمل شاملة، حيث يتاح لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، الفرصة للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل دبي".

نتائج ومبادرات

وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة، بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، من بينهم 237 مواطناً. كما رصد التقرير التوزيع الدقيق حسب نوع الإعاقة، والمؤهل العلمي، ونسب الذكور والإناث، مما يُعد مرجعاً موثوقاً لصناع القرار في تطوير السياسات المستقبلية الداعمة لمبادرات التوظيف الدامج.

وتصدرت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب قائمة الجهات التي تحتضن أكبر عدد من الموظفين من أصحاب الهمم.

وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دعم التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمجهم في سوق العمل الحكومي وتأهيلهم تأهيلاً مهنياً متقدماً يتناسب مع تطلعاتهم وقدراتهم.

ولا يقتصر دور الدائرة على الرصد الإحصائي، بل يتعداه إلى تقييم القدرات المهنية للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وتصميم برامج تأهيل فردية، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. كما تتولى الدائرة متابعة تطورهم الوظيفي داخل الجهات الحكومية، لضمان بيئة عمل مستدامة وعادلة، تُحفّز على التقدم والتميّز.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات التوعوية والمجتمعية، أبرزها تنظيم ورش الإرشاد المهني، والمشاركة في معارض التوظيف، والتعاون مع المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لفتح مزيد من الفرص المهنية أمام أصحاب الهمم.

وتُجسد هذه المبادرات التزام حكومة دبي الراسخ بإيجاد بيئة عمل دامجة، تمكّن أصحاب الهمم من أداء دورهم كشركاء فاعلين في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

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