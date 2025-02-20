تجديد الشراكة يعزز التزام دائرة الطيران المدني بالشارقة وسيركو بزيادة نسبة التوطين في القطاع

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الطيران المدني بالشارقة وسيركو عن تجديد اتفاقية الشراكة بينهما بما يضمن استمرار سيركو في تقديم خدمات الملاحة الجوية في مطار الشارقة.

منذ عام 1947، كانت شركة سيركو هي المزود الأساسي لنظام الملاحة الجوية في مطار الشارقة الدولي، حيث تواصل ضمان سلامة وكفاءة عمليات الحركة الجوية. وبموجب الاتفاقية الموقعة، تشرف سيركو على إدارة معلومات الطيران في الشارقة (AIM)، وخدمات حركة الطيران (ATS). ويؤكد تمديد الشراكة بين الطرفين الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتطوير قوى عاملة عالية المهارات في مجال الحركة الجوية بقيادة إماراتية.

شهد التعاون بين دائرة الطيران المدني بالشارقة وسيركو تطوراً متسارعاً في تدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية وزيادة نسبة التوطين، حيث كان هناك ضابط إماراتي واحد فقط في عام 2013 يعمل مراقباً للحركة الجوية ضمن فريق سيركو، واليوم يشكل الإماراتيون 48% من الموظفين في الشركة، مع اعتماد أول ضابطة إماراتية لمراقبة الحركة الجوية في الشارقة في العام 2024. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على نجاح جهود التوطين وأثره الإيجابي على المجتمع المحلي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "التعاون مع سيركو لا يقتصر على ضمان فاعلية وكفاءة وسلامة العمليات التشغيلية في مطار الشارقة فحسب، بل ويسهم أيضا في تطوير مهارات وقدرات المواطنين والمواطنات، الذين نحرص على تهيئة البيئة المناسبة لهم لتمكينهم من تطوير أنفسهم والارتقاء في مسيرتهم المهنية، وكذلك الإسهام في نمو قطاع الطيران. إن التدريب المستمر للمواطنين ودمجهم في مجال مراقبة الحركة الجوية يؤكد التزامنا المشترك ببناء مستقبل مستدام وشامل لقطاع الطيران في الدولة."

وأضاف سعادته قائلا: "تجديد هذه الشراكة يعكس ثقتنا بخبرة سيركو ودورها المهم في دعم الطموحات الاستراتيجية لمطار الشارقة مع حرصنا على تعزيز القدرات وترسيخ المكانة التي تتمتع بها الشارقة في قطاع الطيران بالمنطقة."

من جهته، قال فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو في منطقة الشرق الأوسط: "نفخر باستمرار شراكتنا الطويلة مع دائرة الطيران المدني بالشارقة، وإن تجديد هذه الاتفاقية يمثل مرحلة مهمة ومثيرة بالنسبة لنا، حيث نحرص على مواصلة الحفاظ على التميز في العمليات التشغيلية."

وأضاف قائلا: "تركيزنا المشترك على الابتكار والتدريب يضمنان استمرارية المطار وكوادره العاملة في طليعة قطاع الطيران بالمنطقة. نشعر بالفخر والاعتزاز بمساهمة سيركو في رحلة نمو مطار الشارقة، وتأثيرها في تحقيق مستقبل أفضل لدولة الإمارات."

تتماشى الشراكة بين دائرة الطيران المدني بالشارقة وسيركو مع التزامهما بدعم قطاع الطيران في الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

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