أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "مشروع العدّاد الذكي" في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية من أجل تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم قدرات الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي.

ويُعد هذا المشروع محطة استراتيجية بارزة ضمن مسيرة أبوظبي لإدارة مواردها، حيث يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للمياه وترشيد الاستهلاك وتمكين المزارعين من الوصول إلى بيانات وتحليلات آنية تسهم في رفع مستوى الإنتاجية. كما ستعمل المبادرة على ربط العدّادات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنصة دائرة الطاقة الرقمية AD.WE بما يعزز دقة عمليات القياس والمراقبة لاستهلاك المياه في المزارع لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتقليل الفاقد والهدر في الموارد المائية.

ويأتي إطلاق "مشروع العدّاد الذكي" في منطقة الوثبة في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي شملت عددًا محدودًا من المزارع. ويشمل المشروع اليوم 80 مزرعة في الوثبة، مع خطة مستقبلية لتوسيع نطاقه لتشمل مناطق أخرى مثل النهضة (130 مزرعة) والرحبة (2500 مزرعة)، في خطوة تؤكد التزام إمارة أبوظبي بتعزيز أمن المياه والغذاء. وتقدم هذه المبادرة نموذجًا قابلًا للتوسع في مجال الزراعة الذكية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات بوجه عام، مما يُبرز دور الابتكار والتحوّل الرقمي في رفع كفاءة إدارة الموارد على المستوى الوطني.

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "يجسد "مشروع العدّاد الذكي" في منطقة الوثبة نموذجًا عمليًا رائدًا لدور الابتكار والتعاون في تعزيز كفاءة إدارة الموارد. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات، نعمل على إحداث التحول في أسلوب إدارة المياه في القطاع الزراعي لضمان الاستفادة المثلى من المياه التي تُعد موردًا طبيعيًا ثمينًا. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز التزام إمارة أبوظبي بدعم أمن المياه والغذاء، وفي الوقت نفسه تمكين المجتمع من تبني ممارسات أكثر ذكاءً واستدامة."

ومن جانبه قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: يمثل مشروع العدّاد الذكي في منطقة الوثبة خطوة محورية نحو تطوير منظومة الزراعة الذكية، حيث يوفر للمزارعين معلومات دقيقة وفورية حول استهلاك المياه، ما يساعدهم على تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمزارع.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المشتركة مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتعزيز أمن المياه والغذاء، وتُجسد نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وترسخ مكانة الإمارة كمركز ريادي في الزراعة الذكية على مستوى المنطقة.

يؤكد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتعزيز مرونتها الاقتصادية وجاهزيتها للمستقبل بالاستناد إلى أسس الاستدامة والابتكار. ومن خلال تزويد المزارعين بالأدوات الرقمية والدعم الفني اللازم، لا يقتصر دور المشروع على تعزيز كفاءة استخدام المياه فحسب، بل يسهم أيضًا في حماية الموارد الطبيعية في أبوظبي لصالح الأجيال القادمة.

وتجسّد الشراكة بين دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرؤية المشتركة التي تقوم على توظيف التقنيات لتعزيز جهود الاستدامة في الإمارة، كما تُبرز ريادة أبوظبي في دمج التقنيات المتقدمة بالممارسات المستدامة وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع الزراعي وشركاء التقنيات لبناء مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة في إدارة الموارد.

