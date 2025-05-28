تطوير منصّة تحكّم رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير نظرة شاملة على قطاع الطاقة والمرافق في الإمارة

إنشاء مركز بيانات رئيسي لقطاع الطاقة في أبوظبي، لتشكيل مصدر موحد وموثوق للبيانات عبر دائرة الطاقة وشركات القطاع.

تطوير حلول ذكية للبيانات في قطاع الطاقة

إطلاق مختبر ذكاء اصطناعي كخدمة لتمكين شركات الطاقة في أبوظبي من اختبار وتفعيل ونشر حلول الذكاء الاصطناعي وفق سيناريوهات متعدّدة.

أبوظبي: وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركتي "بريسايت" و"إيه آي كيو"، تهدف إلى تزويد الدائرة بحلول رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى تطوير مركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في الإمارة. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، المقام حاليًا في مركز أدنيك أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت"، والدكتور عادل بن صبيح، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة AIQ بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات المشاركة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن هذه الشراكة تقدم مجموعة متميزة من الحلول المبتكرة المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق قيمة إضافية في قطاعات المياه والكهرباء والتبريد المركزي والمنتجات البترولية.

وأضاف معاليه أن هذه الشراكة تعتمد على بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تجمع كافة الخبرات المؤهلة التي تتطلبها، وتوفر جميع الأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة لإيجاد حلول استثنائية، ما يميزها عن غيرها من الشراكات في هذا المجال.

وأشار معاليه إلى أن كمية المعلومات الضخمة التي يوفرها القطاع تُعد غنية ومهمة، إذ تعود إلى العام 1958، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من البيانات التاريخية لتطوير حلول ذكية وفعالة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وحول منصة AD.WE أوضح معاليه أنها تمثل خطوة رائدة نحو مستقبل متكامل لإدارة الطاقة، و قفزة نوعية في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والنمذجة الرقمية المتقدمة لتحقيق الكفاءة والاستدامة في مختلف مصادر الطاقة. مضيفا معاليه أننا طورنا هذه المنصة المتقدمة بالتعاون مع شركة بريسايت، لتكون بمثابة مركز قيادة موحد يربط بين قطاعي الكهرباء والمياه ، ويُدير منظومة الطاقة في الإمارة بكفاءة وموثوقية عالية.

و قال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "تشكل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، إذ نعمل من خلالها على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز قدرتنا على رصد وتحليل منظومة الطاقة والمرافق بشكل دقيق وشامل، بما يدعم كفاءة العمليات واتخاذ القرار القائم على البيانات."

وأضاف سعادته: "تعد الشراكة مع شركتين رائدتين مثل "بريسايت" و "إيه آي كيو" ركيزة رئيسية لتحقيق هذا التحوّل النوعي، بما يعكس التزام دائرة الطاقة ببناء منظومة طاقة ذكية ومتكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وضمان أمن وكفاءة الطاقة."

وأشار سعادته إلى أن اعتماد التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا فحسب، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالي الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وأكد أن هذه الاتفاقية تسهم في ترسيخ منظومة تعاون فعّالة تدعم بناء قطاع طاقة مرن وآمن، يُعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويُكرّس مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال الابتكار بقطاع الطاقة.

وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت": "تُجسد هذه المبادرة نقلة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لوضع معيار عالمي جديد في إدارة الطاقة على مستوى المدن والدول. بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ستمهد هذه الشراكة الطريق أيضًا نحو مستقبل مستدام ومبتكر للطاقة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بما يعكس رؤية حكومة أبوظبي والتزامها بتعزيز مكانة الإمارة كقوة عالمية رائدة في قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي."

وعلق ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة "إيه آي كيو": "تمثّل هذه الاتفاقية إنجازًا كبيرًا لنا في ‘إيه آي كيو’، وتعكس النضج لحلولنا وتعدّد سيناريوهات استخدامها. يأتي تطور نطاق هذه الحلول وتطبيقاتها من قبل دائرة الطاقة منسجمًا مع طموحنا لنكون المزوّد الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي المعتمد على الوكلاء في مختلف مجالات الطاقة."

وتابع كينيسباي قائلاً: "نُعرب عن تقديرنا للنهج المستقبلي في دائرة أبوظبي للطاقة، والتي تسعى لتحقيق توازن مدروس بين تزايد الطلب على الطاقة وضمان إنتاج نظيف وفعّال، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050. نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي يشكل أحد أهم الأدوات لتمكين قطاع الطاقة من تحقيق هذا التوازن بشكل مستدام وفعّال على مدى الأجيال، وسنواصل التزامنا بدعم نهج دائرة الطاقة الطموح لتحقيق هذا الهدف".

بموجب الاتفاقية، ستقوم الأطراف الثلاثة بتطوير منصّة مركز تحكّم رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AD.WE) تقدم تحليلات لحظية لقطاع الطاقة والخدمات في أبوظبي. كما تشمل إطلاق مختبر ذكاء اصطناعي كخدمة، بما يتيح لشركات الطاقة في أبوظبي اختبار وتأكيد ونشر حلول الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها لدعم حالات استخدام متنوعة. وتشمل الاتفاقية أيضاً إنشاء مركز بيانات رئيسي يجمع كافة البيانات تحت مظلة دائرة الطاقة وشركات القطاع، لتكون مصدرًا موحّدًا وموثوقًا للبيانات.

وتشمل الاتفاقية تطوير مركز للبيانات والذكاء الاصطناعي الحكومي لقطاع الطاقة لبناء منظومة متكاملة تتيح لشركات الطاقة في أبوظبي تنظيم بياناتها والوصول إليها وتبادلها ضمن بيئة آمنة، واستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مُخصّصة لدعم سير العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات، من خلال تنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية، وندوات تستهدف تأهيل وتمكين موظفي دائرة الطاقة من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية. كما تتضمن توفير الدعم في مجالات المسؤوليات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تعزز الاستدامة وترفع كفاءة التشغيل.

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