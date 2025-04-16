من خلال التعاون مع "يونيلابس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي التزامها لضمان توفير علاجات مبتكرة وحلول ثورية في الإمارات وحول العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم مع "يونيلابس" للحلول الدوائية، التابعة لمختبرات "يونيلابس"، المزود العالمي الرائد للخدمات التشخيصية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025. ويهدف التعاون إلى تطوير مختبر تحليلي متطور كجزء من مجمّع "الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" في أبوظبي، والذي تم إطلاقه مؤخرًا في الإمارة ليشكل مركزًا متقدمًا للتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الطبية وابتكارات الصحة الرقمية.

وبحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وكارستن هوجلوند، الرئيس المالي للمجموعة في يونيلابز، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، ومحمد داود، المدير العام لمجموعة يونيلابس في الشرق الأوسط، والدكتورة فاطمة الملا، مديرة مجمّع "الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" في أبوظبي في مكتب أبوظبي للاستثمار.

بموجب مذكرة التفاهم، يسعى الشركاء إلى دفع عجلة التقدم في تطوير الأدوية والتجارب السريرية والفحوصات، بما يتماشى مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار في الرعاية الصحية المسؤولة. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع "يونيلابس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي التزامها لضمان توفير علاجات مبتكرة وحلول ثورية في الإمارات وحول العالم.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "نعمل في أبوظبي على تطوير قطاع الصحة وعلوم الحياة على نحو استراتيجي من خلال تعزيز الاستثمار في التقنيات الواعدة والسبل التشخيصية والعلاجية بهدف الارتقاء بنتائج الرعاية الصحية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ونواصل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار ويونيلابس للحلول الدوائية التزامنا بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في علوم الحياة، وتسريع الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمعات محلياً وعالمياً، فيما يُجسّد المختبر التحليلي المتطور رؤية دائرة الصحة – أبوظبي الاستباقية الرامية إلى إرساء منظومة رعاية صحية مستعدة للمستقبل وتستشرف تحدياته وتتكيف مع متطلباته، وتضع الاحتياجات المتغيرة لجميع المجتمعات على رأس أولوياتها ما يُحقق مستقبلًا أكثر جاهزية وصحة وابتكاراً".

وبالاستفادة من الخبرات المشتركة للشركاء الثلاثة، سيتم توظيف التكنولوجيا المتقدمة والقدرات التشغيلية للمختبر التحليلي من خلال مشروعات استثمارية جديدة، مما يعزز القيمة الاقتصادية للملكية الفكرية ذات الـتأثير العالي، وسيتم بحث وتخطيط آليات الدعم المالي والحوافز لتحقيق أعلى مستويات الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل، بما في ذلك خلق فرص عمل عالية القيمة، وتعزيز إمكانات سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.

بدورها قالت الدكتورة فاطمة الملا، مديرة "مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تُجسّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدمج الإمكانات المتقدمة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع علوم الحياة، بما يوفّر منصة حيوية للابتكار بدءًا من البحث العلمي وصولاً إلى التطبيق العملي. وسيساهم تطوير هذا المختبر في تعزيز مكانة أبوظبي على الساحة العالمية لعلوم الحياة، وتوليد الملكية الفكرية عالية القيمة، وخلق فرص عمل نوعية، وتفعيل آليات فعّالة لنقل المعرفة. وتُبرهن هذه المبادرة على طموح المجمع لضمان أن يسهم الابتكار في الرعاية الصحية إسهاماً مباشراً في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وبناء اقتصاد معرفي مستدام ينطلق من أبوظبي إلى العالم."

من جهته، قال محمد داود، المدير العام لمجموعة يونيلابس في الشرق الأوسط: "نعتز بكوننا جزءاً من هذا المشروع الاستراتيجي، ونتطلع إلى استكشاف فرص التعاون، حيث تُعدّ يونيلابس الشريك المناسب للمساهمة في تعزيز التكامل مع منظومة الرعاية الصحية الحالية، وذلك بفضل ما تتمتع به من تقنيات متطورة في تحليل الأدوية، وفحوصات مخبرية معتمدة عالمياً، وإمكانات كبيرة في تدريب الكفاءات المحلية. تُوفّر أبوظبي بيئةً استثنائيةً لمثل هذه المبادرات الواعدة، وهو ما يبدو جلياً من خلال التزام الجهات الحكومية ودعمها المستمر للابتكار، متطلعين إلى المضي في التعاون من أجل إنشاء مختبر تحليلي متطور في أبوظبي، التي تتميز ببنية تحتية متقدمة ورؤية طموحة للنمو في قطاعي الرعاية الصحية والابتكار. وسنعمل لاستكشاف سبلٍ تعود بالنفع المشترك من خلال تسخير خبراتنا ودعم جهود أبوظبي لتصبح مركزاً بارزاً لتطوير الأدوية في المنطقة، وهو ما سيكون أول استثمار لشركة يونيلابس للحلول الدوائية في مجال الحلول الدوائية في الشرق الأوسط."

ويمثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

نبذة حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة:

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هو مبادرة حكومية رائدة من دائرة الصحة – أبوظبي، مكرسة لتعزيز الأجندة العالمية للرعاية الصحية وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". يوفر الحدث، إلى جانب الفعالية الرئيسية، منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، مما يساهم في دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة. يعزز أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التعاون والابتكار والاستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الصحة. يجمع الحدث أبرز الخبراء وصناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين لمواجهة التحديات الكبرى، وعرض أبرز التطورات، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل الرعاية الصحية.

يفخر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، بمن فيهم M42، الشريك الرئيسي للحدث، وبيورهيلث، الجهة الراعية للصحة العالمية والحياة الصحية المديدة. ومن الشركاء والرعاة الآخرين برجيل، وجي إس كيه، وجونسون آند جونسون، وليلي، ومايكروسوفت، ونوفو نورديسك، وفياتريس، ونوفارتس، وروش، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وديلويت، وجيلياد، وجوفينيسينس، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفايزر ويجمعهم التزام مشترك بتطوير مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، تفضلوا بزيارة: https://www.adghw.com/

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

للمعلومات الصحفية، يرجى التواصل على الهاتف رقم: +971 50 204 9791 أو عبر البريد الإلكتروني ADIO@edelman.com

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