تندرج الاتفاقية في إطار "مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" الجديد في أبوظبي وتهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للصحة وعلوم الحياة

الشراكة تعزز جهود دائرة الصحة - أبوظبي في تشجيع البحث والابتكار، والقائمة على تنمية المواهب والتقدم التكنولوجي والشراكات العالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومدينة مصدر مذكرة تفاهم لإنشاء مختبرات متطورة في الصحة وعلوم الحياة لإرساء بيئة محفزة للباحثين ورواد الأعمال. وتم توقيع الاتفاقية كجزء من "مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" الذي أطلق مؤخرًا في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 15 حتى 17 أبريل 2025.

وبحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة فاطمة الملا، مدير "مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة محمد البريكي المدير، التنفيذي لقطاع التنمية المستدامة في مدينة مصدر.

وتغطي مذكرة التفاهم أربعة محاور رئيسية وهي تطوير البنية التحتية للمساحات المختبرية داخل مدينة مصدر، المزودة بتقنيات متقدمة تُلبي احتياجات البحث العلمي المتقدم، وتعزيز التعاون من خلال تطوير برامج لجذب نخبة الباحثين والشركات الناشئة، وإقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية ورواد القطاع لتعزيز تبادل المعرفة ومشاريع البحث التعاونية وإنشاء برامج حاضنة ومسرعات لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال علوم الحياة، وتنمية المواهب من خلال تنفيذ برامج التدريب وورش العمل، والتعاون مع الجامعات لتقديم فرص التدريب والبحث للطلاب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية المنتظمة لعرض نتائج البحث واستقطاب الخبرات العالمية، وترجمة البحث إلى قيمة اقتصادية من خلال تطوير شراكات مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأبحاث والتجارب السريرية التي يدعمها القطاع وإنشاء إطار عمل لقياس وتعزيز الأثر الاقتصادي للمختبرات على قطاع الصحة وعلوم الحياة في أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "البحث والتطوير يُمثلان أساساً لدفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة لمنظومة الصحة وعلوم الحياة، مما يعزز بدوره الرعاية الاستباقية والشاملة لمجتمعاتنا. نهدف من خلال الشراكة إلى تعزيز التزامنا بإنشاء منظومة مرنة تُحفّز اكتشاف نماذج رعاية وعلاجات ثورية، ما يتماشى مع جهود أبوظبي لتسريع مستقبل الرعاية الصحية، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل للعالم أجمع."

بدورها قالت الدكتورة فاطمة الملا، مديرة "مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة" في مكتب أبوظبي للاستثمار: " تعكس هذه الاتفاقية طموح أبوظبي في صياغة مستقبل قطاع الصحة وعلوم الحياة. ومن خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والتقنيات الناشئة ضمن ’مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة‘ الجديد، نعمل على بناء منظومة متكاملة تُسهِم في تحويل المعارف العلمية إلى تطبيقات عملية. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في ترسيخ دور الابتكار في تحسين النتائج الصحية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المستدام في أبوظبي."

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الصحة – أبوظبي، ومدينة مصدر، في وضع إطار عمل استراتيجي لتقييم الأثر طويل المدى لمختبرات الصحة وعلوم الحياة على أولويات أبوظبي الاقتصادية والصحية، مما يعزز مكانتها العالمية كمركز عالمي للبحث والابتكار. إضافة لذلك، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل الشراكات والاستثمارات العالمية بما يدعم تحقيق اختراقات علمية ذات قيمة عالية، كما سيسهم بدور محوري في استكشاف آليات فاعلة تضمن استدامة القوى العاملة من خلال برامج تنمية المواهب.

وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المستدامة في مدينة مصدر: "تعزز هذه الاتفاقية دور مدينة مصدر كلاعب أساسي في مساعي أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً لعلوم الحياة والابتكار. وباعتبارنا موطناً لمجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والشركات القائمة على البحث ضمن منطقتنا الحرة؛ نوفر منظومة متكاملة تدعم جوانب التقدّم العلمي، والتعاون بين القطاعات، وتطوير الكفاءات. ومن خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء مختبرات مصممة خصيصاً وفقاً لأعلى المعايير الدولية للاستدامة، لتكون منصات انطلاق لأبحاث رائدة. وبالتعاون مع شركائنا، نتطلع إلى تحقيق تأثير ملموس وقابل للتوسّع من خلال العلوم، بما يُسهم في بناء اقتصاد معرفي في أبوظبي وتحقيق أهداف استراتيجية ’اقتصاد الصقر.

وتتماشى الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الصحة – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار ومدينة مصدر لإنشاء مختبرات تلبي المعايير العالمية للسلامة والاستدامة والمسؤولية البيئية في أبوظبي، مع محور "الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع" في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، وتهدف الشراكة إلى دعم قطاع الرعاية الصحية في المنطقة ككل من خلال تعزيز التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين لوضع أطر عمل تستشرف المستقبل للبحث والابتكار.

ويمثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

نبذة حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة:

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هو مبادرة حكومية رائدة من دائرة الصحة – أبوظبي، مكرسة لتعزيز الأجندة العالمية للرعاية الصحية وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". يوفر الحدث، إلى جانب الفعالية الرئيسية، منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، مما يساهم في دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة. يعزز أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التعاون والابتكار والاستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الصحة. يجمع الحدث أبرز الخبراء وصناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين لمواجهة التحديات الكبرى، وعرض أبرز التطورات، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل الرعاية الصحية.

يفخر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، بمن فيهم M42، الشريك الرئيسي للحدث، وبيورهيلث، الجهة الراعية للصحة العالمية والحياة الصحية المديدة. ومن الشركاء والرعاة الآخرين برجيل، وجي إس كيه، وجونسون آند جونسون، وليلي، ومايكروسوفت، ونوفو نورديسك، وفياتريس، ونوفارتس، وروش، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وديلويت، وجيلياد، وجوفينيسينس، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفايزر ويجمعهم التزام مشترك بتطوير مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، تفضلوا بزيارة: https://www.adghw.com/

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

للمعلومات الصحفية، يرجى التواصل على الهاتف رقم: +971 50 204 9791 أو عبر البريد الإلكتروني ADIO@edelman.com

-انتهى-

#بياناتحكومية