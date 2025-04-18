أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، بهدف تعزيز مرونة واستدامة القطاع الصحي في أبوظبي.

وبحضور سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وقع مذكرة التفاهم الدكتورة سلامة جمال حسين بن رفيع، مدير مركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة، وجوردان غاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتأسيس أطر عمل متكاملة للرعاية الصحية تضمن تقديم الرعاية عالية الجودة أثناء الأزمات مع تعزيز آليات الاستجابة للحالات الطارئة، وستسهم الشراكة أيضاً بتيسير تبادل المعارف والتنسيق بين المعنيين، ودعم قدرات اتخاذ القرارات الصحية الحيوية بناءً على الابتكار بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في حلول الرعاية الصحية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "تعتبر المرونة والاستدامة دعائم متينة لاستقرار ورفاه المجتمعات. لذلك يأتي تعاوننا مع المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس سعياً لإطلاق مبادرات نوعية تعزز الجاهزية لحالات الطوارئ وترتقي بقدرات الاستجابة للأزمات، الأمر الذي يدعم قدرة القطاع الصحي في أبوظبي على الاستجابة بكفاءة وسرعة للتحديات الناشئة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وإبرام علاقات الشراكة الدولية، تسعى دائرة الصحة – أبوظبي لإعادة صياغة استدامة النظم الصحية وتعزيز سهولة الوصول للرعاية عالمية المستوى. وتقود هذه الجهود لتحقيق رسالة أبوظبي بتعزيز صحة وعافية سكانها وتقديم أفضل مستويات الرعاية من نوعها وترسيخ المرونة والابتكار ضمن منظومتها الصحية لينعم بها أجيال اليوم والمستقبل".

وأضاف جوردان غاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس: " أظهرت تجربتنا الإقليمية في تطوير أنظمة رعاية صحية قادرة على الاستجابة للحالات الطارئة ومراكز للعمليات الطبية الإقليمية أن القدرة على مواجهة الأزمات تُبنى قبل وقت طويل من وقوعها. لذلك تأتي شراكتنا مع دائرة الصحة – أبوظبي لتجمع معلوماتنا التشغيلية مع نهجها الطموح للرعاية الصحية، لتأسيس نظم صحية مستدامة ومرنة تحمي الأرواح وترتقي بمستويات الرعاية على مستوى العالم".

ويسعى كلٌّ من دائرة الصحة – أبوظبي والمجلس الاستشاري الإقليمي لجنوب غرب تكساس لتعزيز تعاونهما ضمن الخدمات الطبية الطارئة، والإجراءات الطبية والإسعافية قبل وصول المريض إلى المستشفى، ونظم بيانات الرعاية الصحية، ومبادرات التوعية العامة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وترسيخ التميز في القطاع. ومن خلال تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، تعزز هذه الشراكة نتائج المرضى، وتدعم البنية التحتية للرعاية الصحية، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة. وبينما تواصل أبوظبي جهودها لرسم ملامح جديدة لمفاهيم الصحة والعافية، تُرسخ مثل هذه المبادرات مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الاستعداد لمختلف الظروف الصحية، وتضع معايير جديدة في مجالي مرونة وتميّز الرعاية الصحية.

ويمثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

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