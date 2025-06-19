أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي، شركة الأدوية الحيوية والرعاية الصحية القائمة على البحث والتطوير والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025 في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. وسيستفيد هذا التعاون من المنظومة التكنولوجية الصحية في الإمارة وبنيتها البحثية المتطورة لتعزيز القدرة على تطوير لقاحات جديدة والارتقاء بالإمكانات الإقليمية في تصنيعها.

بحضور كل من سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، ولوري جيري، الرئيس العالمي لتطوير أعمال اللقاحات في سانوفي، وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وباتيست دو كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة "سانوفي" في منطقة الخليج العربي.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: " تتعاون دائرة الصحة – أبوظبي مع شركة سانوفي لتسريع تطوير لقاحات جديدة، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة من مرحلة البحث المبكر إلى مرحلة توفير اللقاح، وذلك من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وإجراء التجارب السريرية ضمن مراحل متوازية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العلمية العالمية لسانوفي والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي، نعمل على إرساء معايير جديدة للمرونة والابتكار والشراكات العالمية، حيث تتمتع أبوظبي بعلاقات عالمية وثيقة وبيئة عمل مواتية لإجراء أفضل الأبحاث والدراسات، لذلك نعتزم معاً قيادة هذا التغيير النوعي الذي سيعزز صحة وعافية المجتمع وسيسهم في الارتقاء بالصحة عالمياً".

وسيعمل الطرفان لمواءمة الإجراءات التنظيمية، وتعزيز جاهزية التصنيع، وتشجيع تبادل المعرفة بين الخبراء المحليين والعالميين، بما يعكس أهداف أبوظبي الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار في مجالي الصناعات الحيوية والصيدلانية، والتأكيد على التزامها بتطوير حلول رعاية صحية استباقية قائمة على التكنولوجيا.

من جانبه قال باتيست دو كلارينس المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة سانوفي في دول الخليج العربي: "تجسد مذكرة التفاهم مع دائرة الصحة – أبوظبي خطوة طموحة نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي وتعكس التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الصحية العالمية عبر الشراكات العلمية البنّاءة. وتتيح لنا الاتفاقية فرصة استكشاف الآفاق الممكنة لإدخال خبرات سانوفي في تطوير اللقاحات ضمن منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي. وعبر إطار العمل المبدئي هذا، نتطلع قدماً لاستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ابتكارات الرعاية الصحية".

وسيعمل كل من دائرة الصحة – أبوظبي وسانوفي عل تطوير البحوث السريرية والتخطيط وتحسين توزيع الموارد وصياغة الشروط الأساسية لتمويل الأبحاث والوصول إليها، في إطار جهود مصممة خصيصاً لتحسين مرونة الرعاية الصحية والاستدامة ضمن القطاع الصحي في أبوظبي، مع توسيع نطاق الوصول للرعاية عالية الجودة للمرضى محلياً وعالمياً.

يُذكر أن وفداً برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي يقوم بزيارة استراتيجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2025، ويتخللها أكثر من 20 اجتماعاً وزيارة ميدانية مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، لتبادل الرؤى وتوقيع شراكات استراتيجية تهدف إلى توظيف الأنظمة المتقدمة في كلا البلدين لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة.

ويمثل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، ويضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة بايو، M42، مدينة مصدر، كيزاد، بيورهيلث، StartAD، الاتحاد للشحن، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

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