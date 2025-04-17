مذكرات التفاهم جاءت تتويجاً لزيارة وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى روسيا مطلع العام الجاري

التعاون يهدف إلى تعزيز الابتكار والارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية عالمياً، ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار المسؤول في قطاع الصحة

مذكرات التفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود في التجارب السريرية المبتكرة، وتعزيز البحث الطبي وبناء القدرات، وتبادل المعرفة متعدد التخصصات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات روسية رائدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا، حيث جاءت مذكرات التفاهم تتويجاً للزيارة التي قامت بها الدائرة إلى روسيا في وقت سابق من هذا العام، ضمن الجهود الرامية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، وقعت الدائرة مذكرات التفاهم مع ممثلين من كل من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وشركة "بيوكاد" للتكنولوجيا الحيوية، و معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيك)، وجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الأولى في موسكو، ومركز ديمتري روغاشيف الوطني للأبحاث.

وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون البحثي عالمياً، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار في مجال الصحة، وتحسين النتائج الصحية على مستوى العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار المسؤول في الرعاية الصحية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تماشياً مع رؤية أبوظبي القائمة على إرساء أحد أكثر النظم الصحية ذكاءً وكفاءة على مستوى العالم، يدعمه الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا المتقدمة، مهدت زيارتنا الأخيرة إلى روسيا الطريق أمام هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تجسد تطلعاتنا المشتركة نحو تطوير تقنيات الصحة، ووضع البلدين في صدارة التحول الصحي العالمي. ونعمل من خلال الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا على ترسيخ دور أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة ومسرّع للابتكار الصحي المسؤول."

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توحيد الجهود في مجالات التجارب السريرية المتقدمة، وتعزيز البحث الطبي، وتطوير الكوادر، إلى جانب تبادل المعرفة متعدد التخصصات، بالتالي تعزيز نظم الرعاية الصحية في البلدين وتسريع التقدم في مجالات البحث والممارسة الطبية، من خلال التكنولوجيا الحديثة والتعاون المستمر.

وتركّز الشراكة مع معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا على دعم الابتكار في مجال العلاج الجيني، وتطوير تقنيات الفحص غير الجراحي للأجنة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية، بما يتماشى مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لتوفير علاجات متقدمة وحلول مبتكرة داخل الدولة وخارجها. أما التعاون مع شركة "بيوكاد"، فيشمل نقل التكنولوجيا وترخيص الحلول الصحية المبتكرة، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في التقنيات الطبية الناشئة.

وفي إطار التعاون مع جامعة سيتشينوف، يتركز العمل على تعزيز القدرات الأكاديمية والتقنية، وتشجيع البحث المشترك، وتبادل المعارف بين الباحثين الخبراء والناشئين لتسريع الابتكار في القطاع الصحي. وتعزز الشراكة مع معهد سكولكوفو التعاون الاستراتيجي بين المنظومتين البحثيتين في الإمارات وروسيا، بما يُرسخ مكانة أبوظبي في القطاع الصحي عبر مشاريع مشتركة مؤثرة، وتنسيق السياسات، والمشاركة الفاعلة في أبرز الفعاليات الصحية العالمية.

وستركز مذكرة التفاهم مع مركز ديمتري روغاشيف الوطني للأبحاث على تطوير الأبحاث والتجارب السريرية، لا سيما في النماذج العلاجية. وتعزز الاتفاقية من مواءمة إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إلى جانب تعزيز مبادرات بناء القدرات وبرامج تبادل الطلاب، للارتقاء بالخبرات التعليمية والعملية في مجال رعاية الأطفال الصحية.

ويمثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

نبذة حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة:

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هو مبادرة حكومية رائدة من دائرة الصحة – أبوظبي، مكرسة لتعزيز الأجندة العالمية للرعاية الصحية وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". يوفر الحدث، إلى جانب الفعالية الرئيسية، منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، مما يساهم في دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة. يعزز أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التعاون والابتكار والاستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الصحة. يجمع الحدث أبرز الخبراء وصناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين لمواجهة التحديات الكبرى، وعرض أبرز التطورات، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل الرعاية الصحية.

يفخر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، بمن فيهم M42، الشريك الرئيسي للحدث، وبيورهيلث، الجهة الراعية للصحة العالمية والحياة الصحية المديدة. ومن الشركاء والرعاة الآخرين برجيل، وجي إس كيه، وجونسون آند جونسون، وليلي، ومايكروسوفت، ونوفو نورديسك، وفياتريس، ونوفارتس، وروش، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وديلويت، وجيلياد، وجوفينيسينس، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفايزر ويجمعهم التزام مشترك بتطوير مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، تفضلوا بزيارة: https://www.adghw.com/

يمكن للإعلاميين الراغبين في المشاركة في الحدث التسجيل عبر: تسجيل الإعلاميين

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الصحة، يرجى زيارة https://www.doh.gov.ae/ ومتابعتنا على: X، Instagram، Facebook، LinkedIn، وYouTube

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

مريم المرزوقي

msalmarzooqi@doh.gov.ae

+971 50 536 6660

-انتهى-

#بياناتحكومية