أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة بوهرنجر إنجلهايم، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على البحث العلمي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم المشاريع البحثية الرائدة، وإرساء بيئة محفزة للتميّز العلمي في المنطقة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في علوم الحياة والابتكار الصحي إقليمياً وعالمياً.

بحضور كل من سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وأسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في شركة بوهرنجر إنجلهايم لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون العامة والحكومية في شركة بوهرنجر إنجلهايم لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات.

وستعمل الشراكة على تمكين المنظومة البحثية في الإمارة، من خلال إتاحة الوصول إلى منصة OpnMe الذكية التابعة لشركة بوهرنجر إنجلهايم، والتي تقدم مجموعة من الموارد والأدوات المتقدمة لدعم الباحثين والعلماء والمبتكرين في التعامل مع تحديات بيولوجية معقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات العلمية. وتشمل المنصة أربعة برامج رئيسية: Molecule to Order (M2O)، Molecule for Collaboration (M4C)، opn2EXPERTS (o2e)، وopnTALENTS (o25)، تتيح الوصول إلى مواد بحثية متقدمة، وشبكة خبراء عالمية، وفرص تعاونية، ودعم متواصل للمواهب الناشئة.

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية أبوظبي الطموحة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصحة، من خلال دعم تبادل المعرفة، والاستثمار في تطوير وتدريب الكفاءات، وتوفير بيئة بحثية متكاملة تربط المواهب المحلية بالخبرات العالمية، وتعزز من التزام الإمارة بتطوير منظومتها الصحية، بالاستفادة من أحدث ما توصّل له العلم والتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "حن فخورون بالتعاون مع شركائنا في بوهرنجر إنجلهايم لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتطوير حلول طبية متقدمة تسهم في تحسين صحة وجودة حياة المجتمعات محلياً وعالمياً. ومن خلال هذه الشراكة، نفتح المجال أمام الباحثين في أبوظبي للاستفادة من منصة opnMe، وهي بوابة علمية مفتوحة توفر مركبات دوائية عالية الجودة، وتتيح فرصاً للتعاون البحثي والتمويل، مع احتفاظ الباحث بكامل حقوق نتائج أبحاثه، مما يعزز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي."

وأضافت: "من خلال هذه الشراكة، سنعزز تبادل المعرفة، ونسرّع تطوير الحلول الصحية المبتكرة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة، ويؤكد التزامنا ببناء مستقبل صحي أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة."

ومن جانبه، قال أسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في شركة بوهرنجر إنجلهايم لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات: "نفخر بشراكتنا مع دائرة الصحة – أبوظبي والتي تُمكّن المجتمع العلمي في المنطقة من الاستفادة من منصة OpnMe البحثية المتقدمة. ومن خلال إتاحة الوصول لمواردنا العلمية على نطاق واسع، نسعى إلى تمكين الباحثين في أبوظبي وتحفيز الجيل القادم من المبتكرين، بما يعكس التزامنا المشترك بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة الاستكشاف، نحو تحقيق نتائج صحية أفضل للجميع."

يُذكر أن وفداً برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي يقوم بزيارة استراتيجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 إلى 21 يونيو 2025، ويتخللها أكثر من 20 اجتماعاً وزيارة ميدانية مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، لتبادل الرؤى وتوقيع شراكات استراتيجية تهدف إلى توظيف الأنظمة المتقدمة في كلا البلدين لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة.

ويمثل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، ويضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة بايو، M42، مدينة مصدر، كيزاد، بيورهيلث، StartAD، الاتحاد للشحن، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

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