دائرة الصحة – أبوظبي وبيور هيلث وجامعة خليفة وإليومينا و M42 وجامعة نيويورك أبوظبي ومعهد الحياة الصحية يوقعون مذكرة تفاهم طموحة لتأسيس إطار تعاون بنّاء لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية بناءً على الطب الدقيق والعلاجات المتطورة

وجامعة نيويورك أبوظبي ومعهد الحياة الصحية يوقعون مذكرة تفاهم طموحة لتأسيس إطار تعاون بنّاء لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية بناءً على الطب الدقيق والعلاجات المتطورة سيعزز هذا التعاون متعدد الأطراف الابتكارات الجينومية والرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب المحلية والبحوث السريرية المتقدمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية شراكة مع بيور هيلث وجامعة خليفة وإليومينا وM42 وجامعة نيويورك أبوظبي ومعهد الحياة الصحية لتأسيس إطار تعاون بنّاء لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية بناءً على الطب الدقيق والعلاجات المتطورة. وجاء ذلك خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعادة سعادة بدر سليم العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، وقع الاتفاقية سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بيور هيلث، والبروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، وجاكوب تايسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيلومينا، وفابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42، والدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيـــذي لقطاع علـــوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "تقود أبوظبي جهود التحول بنظم الرعاية الصحية من خلال تسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا والجينوم سعياً لبناء نموذج رعاية مستعد للمستقبل، ويبشر الطب الدقيق بتحول حيوي نحو منهجية رعاية شخصية ووقائية واستباقية. وعبر هذه الشراكات الاستراتيجية، نرسخ مكانة أبوظبي كمركز لعلوم الحياة، وبالتعاون مع الشركاء في قطاع الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية، نمضي لتحقيق رؤيتنا الطموحة لتطوير الطب الدقيق ووضع بصمة إيجابية في حياة المرضى والمجتمعات في المنطقة وخارجها".

وسيُركّز هذا التعاون متعدد الأطراف على تأسيس بنية تحتية جينومية وبرامج للصحة السكانية مصممة خصيصاً للمجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب إطلاق مبادرات للبحث والتطوير في العلاجات المتقدمة مثل العلاج الجيني والعلاجات القائمة على الخلايا، ودعم دمج الطب الدقيق في الممارسات السريرية من خلال علم الصيدلة الجيني واختبارات الجينوم. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم الشراكة في بناء منصات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينية وتقديم رعاية صحية شخصية للمرضى، إلى جانب توفير مسارات للتعليم والتدريب بهدف تطوير خبرات محلية في مجال الطب الجيني والطب الدقيق.

وقال سعادة راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بيور هيلث: "نعتز بانضمامنا كجزء من هذه الشراكة التاريخية الهامة، والتي تُمثل خطوة أخرى ضمن الجهود الرامية لتحويل الطب الدقيق من مجرد فكرة إلى واقع تشهده الخدمات السريرية، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى المضي في تسريع وتيرة دمج علوم الجينوم والذكاء الاصطناعي والرعاية الشخصية في الرعاية الصحية اليومية. وسنسهم معاً في بناء مستقبلٍ تتوافر فيه علاجات تنبؤية ووقائية ومصممة خصيصاً لكل فرد من أفراد المجتمع في الإمارات وخارجها ، ما يُمهد الطريق لحياة أطول وأكثر صحة."

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: "يُمثل هذا التعاون خطوةً هامةً نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة في إحداث نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف إمكانات الطب الدقيق، حيث نركز في جامعة خليفة على إنشاء معارف علمية جديدة، ملتزمين بتسخير هذه المعرفة لتحسين حياة الناس على نحو مباشر. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في بناء منظومةٍ متكاملةٍ لعلوم الجينوم والعلاجات المتقدمة، مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة في دولة الإمارات، وهو ما يعكس إيماننا بأن الابتكار يجب أن يكون شاملاً، وقائماً على البيانات، ومتماشياً تماماً مع الأولويات الوطنية، ونحن فخورون بتضافر جهودنا مع شركائنا المحليين والعالميين لتقديم حلولٍ تُسهم في بناء مجتمعٍ أكثر صحةً ومرونة."

وأشار الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42: "نعمل في M42 على تطوير الرعاية الصحية الدقيقة من خلال تسخير علوم الجينوم والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المجالات الناشئة مثل العلاجات المتقدمة. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، نواصل تقديم رعاية شخصية أكثر استباقيةً ووقايةً، مساهمين في تحقيق رؤية أبوظبي لصياغة مستقبل أكثر صحةً ومرونة".

من جهته، قال جاكوب تايسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيلومينا: "نؤمن في إليومينا بأن التقنيات الجينية قادرة على إحداث تحول نوعي في القطاع الصحي. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نهدف لدعم التطورات الرائدة في مجال الطب الدقيق، وضمان توظيف أحدث الاكتشافات الجينية في رعاية المرضى من أجل تحسين النتائج الصحية".

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "نلتزم في جامعة نيويورك أبوظبي بدعم الأبحاث المبتكرة والتعليم في مجال علوم الحياة. وتجسّد هذه الشراكة التزامنا بدفع عجلة الطب الدقيق ومواجهة التحديات الصحية المعقدة من خلال حشد جهود التعاون في مجال الأبحاث الجينية".

وأوضح الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية في أبوظبي: "بصفتنا أول منشأة مرخصة لطب الحياة المديدة الصحية في العالم، نتطلع إلى المساهمة في إرساء معايير عالمية جديدة في طب إطالة العمر الصحي من خلال دمج خبرتنا في التشخيصات المتقدمة والتدخلات المناسبة في نمط الحياة الشخصية، الأمر الذي يُسهم في إرساء منظومة رعاية صحية أكثر قدرة على التنبؤ والوقاية، وبالتالي تحسين حياة الناس في دولة الإمارات وخارجها. ونحن سعداء في معهد الحياة الصحية في أبوظبي بالانضمام إلى هذه الشراكة الاستراتيجية، والعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة – أبوظبي وغيرها من المؤسسات الرائدة لتطوير الطب الدقيق في الإمارة."

وتعكس الاتفاقية الرؤى والتطلعات المشتركة للأطراف الموقعين عليها بما ينسجم مع رؤية دائرة الصحة – أبوظبي بتأسيس أحد أكثر نظم الرعاية الصحية ذكاءً، بناءً على علوم الجينوم المتطورة، والمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعلاقات التعاون التي تدعم الابتكار، لاسيما في مجالات حيوية مثل الأورام والأمراض الوراثية النادرة والاضطرابات الأيضية.

ويمثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الرعاية الصحية، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

نبذة حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة:

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هو مبادرة حكومية رائدة من دائرة الصحة – أبوظبي، مكرسة لتعزيز الأجندة العالمية للرعاية الصحية وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". يوفر الحدث، إلى جانب الفعالية الرئيسية، منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، مما يساهم في دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة. يعزز أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التعاون والابتكار والاستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الصحة. يجمع الحدث أبرز الخبراء وصناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين لمواجهة التحديات الكبرى، وعرض أبرز التطورات، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل الرعاية الصحية.

يفخر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، بمن فيهم M42، الشريك الرئيسي للحدث، وبيورهيلث، الجهة الراعية للصحة العالمية والحياة الصحية المديدة. ومن الشركاء والرعاة الآخرين برجيل، وجي إس كيه، وجونسون آند جونسون، وليلي، ومايكروسوفت، ونوفو نورديسك، وفياتريس، ونوفارتس، وروش، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وديلويت، وجيلياد، وجوفينيسينس، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفايزر ويجمعهم التزام مشترك بتطوير مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

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نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

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