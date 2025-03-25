أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ويز إير حملة تسويقية حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الدولي عبر توفير تجربة مبتكرة لاستكشاف العروض السياحية المتنوعة في الإمارة.

وانطلق المسافرون، خلال حملة "Let's Get Lost"، على متن إحدى رحلات ويز إير دون معرفة وجهتهم. وأدهشتهم المفاجأة عند هبوط الطائرة في أبوظبي، العاصمة التي تجمع بين المعالم الثقافية المُلهمة، ونبض المغامرات في الهواء الطلق، والشواطئ الرملية الرائعة، والمرافق الترفيهية ومدن الألعاب العالمية. ودعمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الحملة بتقديم برنامج متكامل يتضمن أفضل ما تتميز به الإمارة من جولات استثنائية ترسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدائرة لتعزيز الحملات الترويجية والتسويقية وتعميق أطر الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لدفع عجلة النمو المستدام تحقيقاً لأهداف استراتيجية أبوظبي السياحية 2030. وتسهم الحملة في التعريف بالمقومات السياحية المتكاملة في الإمارة التي تلبي تطلعات الجميع وتدعوهم إلى الاستمتاع بها "على طريقتهم".

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُشكل تعاوننا مع ويز إير في هذه الحملة خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتبني مبادرات تسويقية مبتكرة عبر توظيف عناصر التشويق والمفاجأة لتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستكشاف تجارب ثقافية وسياحية فريدة. وتنسجم هذه الشراكة مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء علاقات تعاون مثمرة تفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام".

وتتماشى الحملة مع جهود الدائرة المتواصلة لتمكين قطاع السياحة في أبوظبي وتكريس حضورها العالمي. وتمضي الدائرة في استثمار قوة الشراكات الاستراتيجية في دفع نمو القطاع، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.

لمعرفة المزيد عن حملة "Let's Get Lost"، وغيرها من المبادرات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.dctabudhabi.ae.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

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