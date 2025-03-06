أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، "بطاقة أبوظبي" الجديدة خلال مشاركتهما في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين.

وتمنح البطاقة الزائر تجربة رقمية كاملة تضمن استمتاعه بتجارب أكثر سهولة ومرونة خلال استكشاف المعالم السياحية والثقافية والعروض الاستثنائية في مختلف أنحاء الإمارة. وسوف يتلقّى المسافرون على متن رحلات الاتحاد للطيران إلى أبوظبي بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط للحصول على "بطاقة أبوظبي" من خلال موقعها الإلكتروني، دون تكلفة إضافية أو تنزيل تطبيق.

وتتيح البطاقة المجانية مجموعة من المميزات لركاب الاتحاد للطيران، تشمل شريحة هاتف مع 10 جيجابايت من البيانات، والاستخدام المجاني للحافلات العامة، وشبكة خطوط الحافلات السياحية التي تغطى مناطق الجذب الرئيسية في العاصمة على مدار الساعة.

وقال عبد الله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يعكس إطلاق "بطاقة أبوظبي" الجديدة التزامنا بتعزيز تجربة زوّارنا عبر توفير باقات وعروض تتيح المجال أمامهم لاستكشاف المعالم الثقافية والسياحية والترفيهية في العاصمة بسهولة أكبر. ونسعى، عبر هذه الشراكة، إلى ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية تلبي تطلعات الجميع، وتمكين شركائنا من الترويج بكفاءة لأفضل ما تقدمه الإمارة من جولات مُلهمة".

من جهتها، قالت عائشة الكعبي، نائب رئيس إدارة التمكين التجاري في الاتحاد للطيران: "يُسهم تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في إثراء تجربة الزوار في معالم الإمارة، وجعلها أكثر تميزاً. ومن خلال إطلاق بطاقة رقمية واحدة تجمع بين المواصلات والاتصال والخصومات في المعالم السياحية والثقافية، نعمل على تسهيل استمتاع زوارنا بتجارب أبوظبي المتنوعة، من العروض الثقافية إلى وجهات الترفيه العائلي".

وتستند الاتفاقية الجديدة إلى نجاح برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران، الذي استقبل 85 ألف زائر دولي في العام الماضي، مقابل 12 ألفاً في العام 2023. وتتوقّع الاتحاد للطيران استضافة أكثر من 130 ألف ضيف هذا العام في إطار البرنامج، بنسبة نمو تتجاوز 50% على أساس سنوي. وعند الحجز عبر etihad.com، يمكن للزوار الذين يختارون التوقف في أبوظبي الاستفادة من إقامة فندقية مجانية تصل إلى ليلتين، ما يحوّل رحلتهم إلى عطلة مزدوجة.

ويحصل حاملو "بطاقة أبوظبي" على خصومات حصرية قدرها 15% في أبرز المواقع والمعالم الثقافية في أبوظبي، بما في ذلك قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي، فضلاً عن أسعار خاصة على تذاكر مدن الألعاب والوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، ومنها عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس، وياس ووتروورلد. كما توفر البطاقة خصومات في أكثر من 200 مطعم في جميع أنحاء الإمارة، وأسعار خاصة على التجارب السياحية مثل رحلات السفاري الصحراوية والجولات برفقة مرشدين.

ويتماشى إطلاق البطاقة مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار إلى 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2030.

ويأتي إطلاق البطاقة امتداداً للتطورات المتواصلة في البنية التحتية في العاصمة، بما في ذلك مبنى المسافرين A في مطار زايد الدولي، بالتزامن مع تنظيم أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية على مدار العام. وتزود "بطاقة أبوظبي" الزوار بتجارب أكثر بتكلفة أقل خلال جولاتهم في الإمارة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.theabudhabipass.com.

نبذة عن بطاقة أبوظبي

بطاقة أبوظبي هي عبارة عن منصة رقمية مجانية تم تطويرها بالشراكة مع شركة Alike، وهي متاحة حصرياً لركاب الاتحاد للطيران المسافرين إلى أبوظبي أو عبرها. ويتلقى الزوار رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط للوصول إلى بطاقتهم عبر موقعها الإلكتروني بعد حجز رحلتهم على متن الاتحاد للطيران. ولا تتطلب البطاقة تنزيل أي تطبيق، في حين توفر لحاملها مجموعة من المزايا بما في ذلك شريحة هاتف سياحية مع 10 جيجابايت من البيانات، ووصول غير محدود إلى الحافلات العامة وشبكة رحلات الحافلات السياحية، بالإضافة إلى خصومات حصرية في المعالم الثقافية والترفيهية والمطاعم والتجارب السياحية في جميع أنحاء الإمارة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني etihad.com.

-انتهى-

#بياناتحكومية