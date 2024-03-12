تعاون بين أبوظبي ودبي والبحرين وعُمان، أعضاء "كروز أريبيا" المؤسسين، في الحملات الترويجية المشتركة بالمعارض والفعاليات والجولات السياحية المتخصصة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العضو المؤسس لـ"كروز أريبيا"، اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، تعزيزاً لنمو قطاع سياحة الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي، وترسيخاً لمكانتها لدى خطوط السفن السياحية وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع.

حضر توقيع الاتفاقية، على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسعادة عزّان بن قاسم بن محمد البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في سلطنة عُمان، وسعادة سارة أحمد بوحجّي، الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وتحدد الاتفاقية أطر التعاون بين هذه الجهات، والتي تتضمن المشاركة تحت مظلة واحدة في المعارض والفعاليات والجولات الترويجية إلى جانب تنفيذ حملات ومبادرات تسلط الضوء على منطقة الخليج العربي بوصفها وجهة مفضلة لرحلات السفن السياحية.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري: "تتكاتف جهودنا ومبادراتنا للارتقاء بالسياحة البحرية في المنطقة، انطلاقاً من إيماننا بقوة الشراكات في تحقيق طموحاتنا. وتُشكل الرحلات البحرية ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا السياحية، وتزودنا بمنصة فعالة للترحيب بمزيد من الزوار لاستكشاف تجاربنا وعروضنا الاستثنائية، وذلك لما تمتلكه أبوظبي من مقومات وبُنى تحتية متكاملة من أبرزها محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، وشاطي صير بني ياس للسفن السياحية، الوحيد من نوعه في المنطقة. ونمضي بالتعاون مع شركائنا في دفع عجلة التطور السياحي في الإمارة، مع التزامنا بصون مقوماتها التراثية والثقافية الأصيلة".

واستقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية أكثر من 700 ألف زائر خلال الموسم 2022/2023. وتشهد المنشآت والمرافق البحرية في الإمارة تطوراً مستمراً، بما في ذلك افتتاح رصيف جديد في شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، يُساعد على مضاعفة عدد الزوار، وتقليل الوقت اللازم للصعود إلى السفن والنزول منها، وتحسين تجربة مسافري الرحلات البحرية.

يذكر أن أبوظبي قد فازت بـ4 من جوائز رحلات السياحة البحرية العالمية 2023، باختيارها أفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فيما حصلت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، التابعة لـمجموعة موانئ أبوظبي، على جائزتي أفضل محطة للسفن السياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتحتفي هذه الجوائز بالإمارة وجهةً مفضَّلةً للرحلات البحرية، مؤكدةً ما تتميز به من مقوِّمات سياحية متكاملة، ومرافق وبُنى تحتية عالمية المستوى، إلى جانب أرقى منشآت الضيافة. ويمكن للمحطة، التي افتتحت في عام 2015، استقبال ما يصل إلى 3 سفن سياحية في وقت واحد.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae