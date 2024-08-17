أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن توقيع اتفاقية مع شركة روتانا لإدارة الفنادق، بهدف التعاون على زيادة عدد الزوار إلى الإمارة خلال الصيف وتعزيز تجربتهم من خلال العروض الترويجية الحصرية والخصومات المتنوعة على زيارة المعالم السياحية بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، وناشونال أكواريوم أبوظبي، وقصر الوطن.

ويعكس التعاون، الذي يستمر مع مجموعة روتانا حتى نهاية سبتمبر المقبل، التزام الدائرة المستمر ببناء الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية على مدار العام تقدم لزوارها تجارب متنوعة تناسب جميع التفضيلات والأعمار.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تشكّل بداية حقبة جديدة من التوسع والتطور الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر في الإمارة. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة بحلول عام 2030، وزيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 ملايين بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من نحو 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعد أبوظبي وجهةً سياحيةً عائليةً تلبي تطلعات زوارها من مختلف أنحاء العالم من خلال تجارب متنوعة على مدار العام. ويؤكّد تعاوننا مع روتانا حرصنا على تعزيز تجربة الضيوف في الإمارة في إطار الجهود الرامية للترويج لأبوظبي وجهةً سياحية عالمية تتفرد بأجوائها المضيافة والآمنة وتمتاز بعروضها التي تتنوع على امتداد العام."

ومن جانبه قال فيليب بارنز، الرئيسي التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: "يسعدنا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ رائدة للسفر والسياحة. ويعكس هذا التعاون التزام روتانا بتحسين تجارب ضيوفها هذا الصيف، حيث نهدف من خلال العمل مع الدائرة على زيادة عدد الزوار إلى فنادقنا والمساهمة بنمو أبوظبي ونجاحها لتكون ضمن أبرز وجهات الجذب العالمية."

ومن الجدير بالذكر تعاون الجهتين سابقاً بما في ذلك مشاركة روتانا في مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مثل الجولات الترويجية التي أطلقتها إقليمياً وعالمياً.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

لمحة حول شركة روتانا لإدارة الفنادق

تدير روتانا أكثر من 100 فندق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطط توسعية طموحة مستقبلاً. وتلتزم الشركة الرائدة بتحقيق وعدها "معنا للوقت معنى" في سلسلة فنادقها من خلال تجارب تلبي مختلف تفضيلات واحتياجات ضيوفها. وحرصت روتانا على ابتكار علامات مميزة تواكب اتجاهات السوق وتحافظ على وعدها بتوفير أفضل وقت في مرافقها، بما في ذلك فنادق ومنتجعات روتانا، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، وإيدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.